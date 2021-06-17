В Китае обнаружили остатки Великой китайской стены времен династии Мин: видео
17.06.2021, 12:40
великая китайская стена (depositphotos.com)
В китайской провинции Шэньси обнаружили остатки фрагмента Великой китайской стены – археологи предполагают, что этот участок был построен еще во времена династии Мин в XIV-XVII веках, пишет Xinhua.
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Помимо фрагментов самой стены, были обнаружены остатки старинного замка Цинпинбао – он находился примерно в 10 км от нее, но составлял с ней единый архитектурный ансамбль, считают ученые. Во дворе замка была найдена каменная плита, надпись на которой указывала, что ранее тут стоял храм под названием Дворец Сяньин.
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