В Израиле нашли тысячелетнее куриное яйцо. Оно отлично сохранилось – фото

Израильские археологи при раскопках в городе Явне обнаружили редчайшую находку – древнее куриное яйцо. По предварительным оценкам, возраст яйца составляет примерно 1000 лет, но несмотря на это он прекрасно сохранилось в целом виде, сообщается на сайте Управления древностей Израиля.

Подписывайтесь на рассылки LIGA.net – только главное в вашей почте

Нашли яйцо на дне старинной домашней канализации – вероятно, именно благодаря этой конструкции находке удалось дожить до наших дней, а отходы не позволяли ему разлагаться. Примерный возраст яйца помогли определить костяные куклы, найденные рядом: их использовали для игр 1000 лет назад.

"Старинные яичные скорлупки обнаруживали и раньше – в Давиде, Кесарии, Аполлонии, но из-за их хрупкости целыми яйца практически никогда не находили. Это мировой уровень, очень редкая находка", – отметила одна из ученых Ли Перри Галь.

За прошедшие столетия яйцо длиной около 5 см сохранило форму, не сгнило, но оказавшись на воздухе, начало трескаться. Однако ученые уверяют, что все равно разбили бы его, чтобы изучить структуру. Под скорлупой сохранилось немного желтка – его будут исследуют вместе со скорлупой.

В мае 2021 года в Италии нашли 2000-летнюю мраморную голову основателя Римской империи: фото.

Читайте также: В Египте обнаружили 300 гробниц, высеченных в скале во времена Древнего царства: фото

Дарья Мостовая

Если Вы заметили орфографическую ошибку, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter.