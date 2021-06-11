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В Израиле нашли тысячелетнее куриное яйцо. Оно отлично сохранилось – фото

11.06.2021, 10:50
В Израиле нашли тысячелетнее куриное яйцо. Оно отлично сохранилось – фото - Фото
Тысячелетнее яйцо (источник - facebook.com_AntiquitiesIL)

Израильские археологи при раскопках в городе Явне обнаружили редчайшую находку – древнее куриное яйцо. По предварительным оценкам, возраст яйца составляет примерно 1000 лет, но несмотря на это он прекрасно сохранилось в целом виде, сообщается на сайте Управления древностей Израиля.

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Нашли яйцо на дне старинной домашней канализации – вероятно, именно благодаря этой конструкции находке удалось дожить до наших дней, а отходы не позволяли ему разлагаться. Примерный возраст яйца помогли определить костяные куклы, найденные рядом: их использовали для игр 1000 лет назад.

"Старинные яичные скорлупки обнаруживали и раньше – в Давиде, Кесарии, Аполлонии, но из-за их хрупкости целыми яйца практически никогда не находили. Это мировой уровень, очень редкая находка", – отметила одна из ученых Ли Перри Галь.

За прошедшие столетия яйцо длиной около 5 см сохранило форму, не сгнило, но оказавшись на воздухе, начало трескаться. Однако ученые уверяют, что все равно разбили бы его, чтобы изучить структуру. Под скорлупой сохранилось немного желтка – его будут исследуют вместе со скорлупой.

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Дарья Мостовая
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