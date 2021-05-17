В Египте обнаружили 300 гробниц, высеченных в скале во времена Древнего царства: фото

Египетские археологи обнаружили новый фрагмент истории своей страны. В городе Сохаг было найдено около 300 древних гробниц, высеченных прямо в скале. По предварительной оценке ученых, захоронения были сделаны в период Древнего царства (около 2000 лет до н.э.). Об этом говорится на сайте Министерства по делам древностей Египта.

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Гробницы были обнаружены при раскопках древнего некрополя, они отличались друг от друга по архитектурному стилю и были вырыты на разных уровнях скалы.

Среди найденных захоронений особо выделялась скошенная гробница, которая была оборудована фальшивой дверью и дополнительным боковым входом, ведущим в галерею с могильной шахтой.

Кроме гробниц археологи нашли в пустотах множество домашней утвари, а также различные предметы, которые могли использоваться в качестве жертвоприношения.

9 апреля 2021 года археологи нашли в Египте крупнейший "золотой" город: ему около 3000 лет – фото.

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Дарья Мостовая

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