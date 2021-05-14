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Во Львове нашли фрагменты крепостной стены XIV века – первой линии обороны города: фото

14.05.2021, 09:45
Во Львове нашли фрагменты крепостной стены XIV века – первой линии обороны города: фото - Фото
Фрагмент оборонной стены (источник - facebook.com_ras.1991.ua)

Во Львове по улице Братьев Рогатинцев археологи во время реконструкции нашли остатки древней стены, предположительно XIV века постройки. Поверх стены были проложены инженерные коммуникации, пишет в Facebook научно-исследовательский центр Спасательная археологическая служба.

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Стена сохранилась на 1,2 метра в высоту, ранее она выступала первой линией обороны древнего Львова от врагов. По словам ученых, поддержание таких стен "в боевой готовности" находилось в ведении ремесленных цехов города.

Сами археологи находке не удивляются: говорят, что существование оборонных стен в этом районе было отображено еще на древних картах Львова – разбирать их вместе с другими оборонительными сооружениями города начали в конце XVIII века.

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Дарья Мостовая
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Львов фото раскопки археологи оборонная стена
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