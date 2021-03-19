На одном из крупнейших святилищ Древней Греции – в Олимпии археологи случайно нашли 2500-летнюю фигурку бронзового быка. Об этом сообщает Министерство культуры и туризма Греции.
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Фигурку заметил один из археологов возле храма Зевса – рог бычка торчал из земли, вымытый недавними проливными дождями.
Бронзовую фигурку сразу отвезли в лабораторию.
Археологи считают, что отлично сделанная и хорошо сохранившаяся фигурка бронзового быка была одной из тысяч жертвоприношений, посвященных могущественному Зевсу в его святилище Олимпии в геометрический период (1050 – 700 гг. до н.э.).
Ученые рассказывают, что бык, как и лошадь, был одним из самых важных животных для выживания человека и поэтому приобрел особую роль в поклонении богам древности.
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