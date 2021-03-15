Уникальная находка в Дании. Бронзовый меч возрастом 3000 лет отлично сохранился: фото

Отлично сохранившийся бронзовый меч весом 1,3 кг обнаружили на раскопках датские археологи, сообщает Городской музей Оденсе.

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Возраст находки главный хранитель музея Джеспер Хансен оценил в 3000 лет, датировав его четвертым периодом скандинавского бронзового века. По его словам, уникальность находки в том, что помимо неповрежденной бронзовой части сохранилась рукоять из дерева и рога. Перед тем, как положить в землю, меч обернули лыком.

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Археологи считают, что меч поместили в яму в поселении как подношение по обету.

Поселение обнаружили во время раскопок около Хоре на западе острова Фюн. Они ведутся в преддверии строительства газопровода Baltic Pipe, который соединит Данию и Польшу.

Консервация меча – сложная задача из-за того, что он состоит из разных материалов. Бронзу, дерево, кору и рог законсервируют по отдельности. Образцы металла используют, чтобы установить происхождение сплава, а образцы растительного волокна – для датировки с помощью радиоуглеродного анализа.

После завершения работ по консервации и анализу меч снова соберут и выставят в музее истории культуры в Оденсе.

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Денис Юдин

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