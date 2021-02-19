Золотые и серебряные сокровища викингов нашли на острове Мэн, который расположен в Ирландском море у берегов Британии. Об этом сообщает правительственная организация Национальное наследие острова Мэн (MNH).

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Как отмечается, кладоискатель Кэт Джайлз нашла сокровища еще в конце 2020-го, исследуя металлодетектором частную территорию. Следуя закону, она передала артефакты в MNH. Специалисты организации исследовали место находки, изучили найденные предметы и в феврале присвоили им статус сокровищ.

В MNH говорят, что сокровища имеют "международное значение". Они состоят из золотого браслета, массивной серебряной броши, по крайней мере одной серебряной нарукавной повязки и других предметов. Клад датируется примерно 950 годом нашей эры.

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Куратор отдела археологии MNH Эллисон Фокс говорит, что редкой находкой является золотой браслет, ведь у викингов больше были распространены серебреные изделия, а не золотые. По ее словам, золото у древних скандинавов стоило в 10 раз дороже серебра – и браслет мог стоить 900 серебреных монет в те времена.

"Я сразу поняла, что это значительная и захватывающая находка. Я так взволнована, что нашла артефакты, которые не только такие важные, но и такие красивые!" – поделилась впечатлениями нашедшая сокровища Кэт Джайлз.

В конце января археологи нашли античные статуи у аэропорта Афин.

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Фото, видео - Manx National Heritage

Марк Сировой

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