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Золото и серебро. На острове у берегов Британии нашли сокровища викингов – фото, видео видео

19.02.2021, 09:14
Сокровища викингов на острове Мэн (фото - Manx National Heritage)
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Золотые и серебряные сокровища викингов нашли на острове Мэн, который расположен в Ирландском море у берегов Британии. Об этом сообщает правительственная организация Национальное наследие острова Мэн (MNH).

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Как отмечается, кладоискатель Кэт Джайлз нашла сокровища еще в конце 2020-го, исследуя металлодетектором частную территорию. Следуя закону, она передала артефакты в MNH. Специалисты организации исследовали место находки, изучили найденные предметы и в феврале присвоили им статус сокровищ.

В MNH говорят, что сокровища имеют "международное значение". Они состоят из золотого браслета, массивной серебряной броши, по крайней мере одной серебряной нарукавной повязки и других предметов. Клад датируется примерно 950 годом нашей эры.

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Куратор отдела археологии MNH Эллисон Фокс говорит, что редкой находкой является золотой браслет, ведь у викингов больше были распространены серебреные изделия, а не золотые. По ее словам, золото у древних скандинавов стоило в 10 раз дороже серебра – и браслет мог стоить 900 серебреных монет в те времена.   

"Я сразу поняла, что это значительная и захватывающая находка. Я так взволнована, что нашла артефакты, которые не только такие важные, но и такие красивые!" – поделилась впечатлениями нашедшая сокровища Кэт Джайлз.

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Фото, видео - Manx National Heritage

Марк Сировой
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викинги золото серебро археологи сокровища остров мэн
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