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09.02.2021, 14:07

Под Тернополем раскопали обломки американского истребителя времен Второй мировой – фото

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Под Тернополем раскопали обломки американского истребителя времен Второй мировой – фотоПод Тернополем раскопали обломки американского истребителя времен Второй мировой – фотоПод Тернополем раскопали обломки американского истребителя времен Второй мировой – фотоПод Тернополем раскопали обломки американского истребителя времен Второй мировой – фотоПод Тернополем раскопали обломки американского истребителя времен Второй мировой – фотоПод Тернополем раскопали обломки американского истребителя времен Второй мировой – фото
Под Тернополем раскопали обломки американского истребителя времен Второй мировой – фотоПод Тернополем раскопали обломки американского истребителя времен Второй мировой – фотоПод Тернополем раскопали обломки американского истребителя времен Второй мировой – фотоПод Тернополем раскопали обломки американского истребителя времен Второй мировой – фотоПод Тернополем раскопали обломки американского истребителя времен Второй мировой – фотоПод Тернополем раскопали обломки американского истребителя времен Второй мировой – фото
Под Тернополем раскопали обломки американского истребителя времен Второй мировой – фотоПод Тернополем раскопали обломки американского истребителя времен Второй мировой – фотоПод Тернополем раскопали обломки американского истребителя времен Второй мировой – фотоПод Тернополем раскопали обломки американского истребителя времен Второй мировой – фотоПод Тернополем раскопали обломки американского истребителя времен Второй мировой – фотоПод Тернополем раскопали обломки американского истребителя времен Второй мировой – фото

В селе Олиев Зборовского района Тернопольской области раскопали обломки американского истребителя времен Второй мировой войны. Об этом сообщил глава поисковой группы организации Поиск самолетов в Украине Андрей Киръянов, передает Суспільне.

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Как сообщается, обломки принадлежат американскому истребителю Bell R-39 Аэрокобра, который стоял на вооружении в том числе СССР и союзников антигитлеровской коалиции.

По словам Киръянова, ранее на месте падения нашли шильдик с номерами и несколько обломков. 25Е-975 – номер самолета, 31847 – номер двигателя, советский номер должен быть 42975, говорит глава группы.

Киръянов отмечает, что на поверхности больших остатков нет, но удалось найти место и эпицентр падения. До обломков добрались на глубине 1-1,5 м, среди них в частности – гильзы Браунинг калибра 12,7 и 37 мм, части обшивки, железо.

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"Американцы поставляли самолеты с белой звездой, Советский союз, чтобы сильно не заморачиваться, просто зарисовывал звезды в красный цвет. Определили траекторию падения. Самолет с номером, что не всегда удается определить. После мытья еще некоторые надписи появились на деталях", – добавил глава группы.

Он также добавил, что из обломков готовится экспозиция в музей погибших самолетов.

СПРАВКА. Организация Поиск самолетов в Украине зарегистрирована в 2020 году. Как пишет Суспільне, В 2021 году участники группы разыскали два самолета, а в 2020 – 26 мест падения самолетов.

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Фото – Андрій Кір'янов/Суспільне

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Теги: самолет, Тернополь, истребитель, раскопки, тернопольская область, Р-39, аэрокобра
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