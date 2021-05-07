В Италии нашли 2000-летнюю мраморную голову основателя Римской империи: фото
В итальянской провинции Изерния археологи обнаружили мраморную голову первого древнеримского императора Гая Юлия Цезаря Октавиана Августа, по предварительным оценкам ей может быть около 2000 лет, передает CNN.
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По словам одного из археологов Франческо Джанкола, голова была найдена во время реставрации древней стены, которая рухнула во время сильных ливней в 2013 году.
"Я увидел, что земля изменила цвет. Мы продолжили копать и показался кусок мрамора. Я сразу увидел, что это была голова, принадлежащая статуе Августа – я узнал ее по волосам, форме и разрезу глаз", – рассказал Джанкола.
Высота головы составляет 35 см, а дата ее создания находится в промежутке между 20 годом до н.э. и 10 годом н.э. Ученые предполагают, что голова была отделена от статуи на расстояние около двух метров, а для ее изготовления использовался тот же мрамор, с которым в дальнейшем работал скульптор Микеланджело Буонарроти.
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