В Италии нашли 2000-летнюю мраморную голову основателя Римской империи: фото

В итальянской провинции Изерния археологи обнаружили мраморную голову первого древнеримского императора Гая Юлия Цезаря Октавиана Августа, по предварительным оценкам ей может быть около 2000 лет, передает CNN.

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По словам одного из археологов Франческо Джанкола, голова была найдена во время реставрации древней стены, которая рухнула во время сильных ливней в 2013 году.

"Я увидел, что земля изменила цвет. Мы продолжили копать и показался кусок мрамора. Я сразу увидел, что это была голова, принадлежащая статуе Августа – я узнал ее по волосам, форме и разрезу глаз", – рассказал Джанкола.

Высота головы составляет 35 см, а дата ее создания находится в промежутке между 20 годом до н.э. и 10 годом н.э. Ученые предполагают, что голова была отделена от статуи на расстояние около двух метров, а для ее изготовления использовался тот же мрамор, с которым в дальнейшем работал скульптор Микеланджело Буонарроти.

СПРАВКА. Гай Юлий Цезарь Октавиан Август – политик Древнего Рима, считается основателем древнеримской империи. Правил с 27 года до нашей эры по 14 год нашей эры, неоднократно занимал должности консула и великого понтифика, получил почетный титул "отец отечества".

В мае 2019 года во дворце римского императора Нерона нашли потайную комнату.

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Дарья Мостовая

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