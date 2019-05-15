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15.05.2019, 11:14

Во дворце римского императора Нерона нашли тайную комнату

Во дворце римского императора Нерона нашли тайную комнату - Фото
Скриншот из видео

Реставрируя один из залов дворца, археологи случайно нашли тайную комнату, которая хорошо сохранилась

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Итальянские археологи нашли тайную комнату во дворце римского императора Нерона. Об этом пишет издание Chrdk.

Комнату случайно обнаружили во время реставрации одного из залов дворца: археологи нашли отверстие в потолке и через него увидели еще одно помещение.

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Сводчатые потолки в комнате - до 4,5 метра в высоту, а стены украшены фресками. Она оставалась нетронутой почти две тысячи лет и хорошо сохранилась. 

Сейчас руины дворца Нерона стали частью археологического парка "Колизей". Историки продолжают находить в нем новые артефакты и помещения.

Исследователи опасаются, что толща земли над подземными залами может обрушиться и похоронить двухтысячелетнее наследие. Чтобы не допустить этого, археологи продолжают работы по укреплению потолков и реставрации сохранившихся изображений. 

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Теги: рим, император, нерон, колизей, комната
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