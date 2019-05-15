Во дворце римского императора Нерона нашли тайную комнату

Скриншот из видео

Итальянские археологи нашли тайную комнату во дворце римского императора Нерона. Об этом пишет издание Chrdk.

Комнату случайно обнаружили во время реставрации одного из залов дворца: археологи нашли отверстие в потолке и через него увидели еще одно помещение.

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Сводчатые потолки в комнате - до 4,5 метра в высоту, а стены украшены фресками. Она оставалась нетронутой почти две тысячи лет и хорошо сохранилась.

Сейчас руины дворца Нерона стали частью археологического парка "Колизей". Историки продолжают находить в нем новые артефакты и помещения.

Исследователи опасаются, что толща земли над подземными залами может обрушиться и похоронить двухтысячелетнее наследие. Чтобы не допустить этого, археологи продолжают работы по укреплению потолков и реставрации сохранившихся изображений.

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