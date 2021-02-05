В Ватикане нашли погребальные алтари времен Цезаря и Нерона – фото

В римском некрополе под Ватиканом ученые обнаружили несколько новых захоронений – они датируются временами правления древнеримских императоров Нерона и Гая Юлия Цезаря, пишет Jpost.

Подписывайтесь на рассылки LIGA.net – только главное в вашей почте

Всего было обнаружено около 250 погребальных алтарей, в том числе надгробия на могилах римской элиты и их рабов, которые иногда становились богатыми и покупали себе свободу, а после смерти могли позволить увековечить свою память в камне.

По словам историков, в те времена все захоронения располагались вдоль дорог, ведущих к центру города, чтобы любая прогулка или визит в центральную часть напоминала человеку о тесной связи мира мертвых с миром живых.

В декабре 2020 года археологи раскопали застройку и артефакты времен Киевской Руси подо Львовом – фото.

Читайте также: В Испании нашли "магический" хрустальный кинжал с 5000-летней историей – фото

Дарья Мостовая

Если Вы заметили орфографическую ошибку, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter.