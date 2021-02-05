UA
UA
Новости
Политика
Экономика
Мир
Происшествия
Киев
Спорт
Стиль жизни
Новости регионов
Головні новини українською
Бизнес
Экономика
Люди
Идеи и кейсы
HR
ProГаз
UAExport
ТЭК
Авто
Транспорт
Недвижимость
Продовольствие
FMCG
Медиарынок
Про новости компаний
Финансы
Экономика
Банки
Страхование
Личные деньги
Пенсия
Фондовый рынок
Криптовалюта
Конвертер валют
Валюта
Банковские металлы
Фондовые рынки
Сырьевые рынки
Выбрать кредит онлайн
Про новости компаний
Tech
Технологии
Телеком
Гаджеты
Свой Бизнес
Оцифруй Бизнес
Суперданные
#CashlessKyiv
Баттлы
VLOG
Про новости компаний
Life
Истории
Советы
Пояснения
Развлечения
Досье
Все досье
Персоны
Компании
Партии
Праздники
Организации
Money
Блоги
Спецпроекты
Мнения
Рассылки
Фото и видео
Промокоды
ОСАГО
Вакансии
LIGA.Радників
Авторы
Редакция
Архив
ТВ-программа
RSS-каналы

В Ватикане нашли погребальные алтари времен Цезаря и Нерона – фото

05.02.2021, 07:32
В Ватикане нашли погребальные алтари времен Цезаря и Нерона – фото - Фото
Древнеримские погребальные алтари (источник - museivaticani.va)

В римском некрополе под Ватиканом ученые обнаружили несколько новых захоронений – они датируются временами правления древнеримских императоров Нерона и Гая Юлия Цезаря, пишет Jpost.

Подписывайтесь на рассылки LIGA.net – только главное в вашей почте

Всего было обнаружено около 250 погребальных алтарей, в том числе надгробия на могилах римской элиты и их рабов, которые иногда становились богатыми и покупали себе свободу, а после смерти могли позволить увековечить свою память в камне.

По словам историков, в те времена все захоронения располагались вдоль дорог, ведущих к центру города, чтобы любая прогулка или визит в центральную часть напоминала человеку о тесной связи мира мертвых с миром живых.

  • В декабре 2020 года археологи раскопали застройку и артефакты времен Киевской Руси подо Львовом – фото.

Читайте также: В Испании нашли "магический" хрустальный кинжал с 5000-летней историей – фото

Дарья Мостовая
Если Вы заметили орфографическую ошибку, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter.
Еще по теме
Вакансии
Больше вакансий
Директор по маркетингу
Киев AROMA KAVA
Администратор системы
Киев Региональная газовая компания
Операційний менеджер
Киев Медіа холдинг Ligamedia
Разместить вакансию
древний Рим раскопки Ватикан Гай Юлий Цезарь нерон

Комментарии

Последние новости
Спецпроекты
 