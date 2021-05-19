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В Стамбуле на месте древнего города Халкедона нашли гробницу: видео видео

19.05.2021, 21:29
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В Турции в ходе археологических раскопок на стамбульском вокзале Хайдарпаша, обнаружили древнюю постройку, которая была гробницей или мавзолеем. Об этом сообщает DHA.

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Как отмечается, в этом районе находился основанный в 680 году до н.э. древнегреческий город Халкедон.

Археологи обнаружили постройку IV-III веков до нашей эры.

"С архитектурной точки зрения это здание представляет собой памятник из тесаного камня IV-II веков до нашей эры или остатки здания, которое, как мы думаем, может быть монументальной гробницей или мавзолеем", – рассказал главный археолог на раскопках в районе Хайдарпаша Мехмет Али Полат. 

Сообщается, что это старейшее архитектурное сооружение, обнаруженное на этих раскопках.

Территория вокруг вокзала Хайдарпаша, на которой проводятся раскопки, составляет примерно 350 000 кв.м, исследовано около 65 000 кв.м. За время раскопок были найдены керамика и более 10 000 монет разного периода, самые старые – V в. до н.э.

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Наталия Медведева
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археология Стамбул халкедон
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