В Кении нашли захоронение, сделанное 78 000 лет назад – могилу 3-летнего ребенка. Об этом сообщает BBC.

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Африка считается колыбелью современности, но, по словам ученых, несмотря на все свидетельства раннего использования орудий труда и общественной жизни, захоронения были важной недостающей частью истории эволюции человека.

В кенийской пещере была найдена могила среднего каменного века.

Международная группа археологов укрепила гипсом захоронение, что позволило извлечь останки вместе с землей и безопасно доставить их в лабораторию, сохранив расположение уцелевших костных фрагментов.

"Это было похоже на перенос тени, – рассказала профессор Мария Мартинон-Торрес, директор испанского Национального исследовательского центра эволюции человека. – Мы еще не знали, что несем на руках ребенка".

Анализ зубов показал, что найденное тело принадлежало человеку, который умер в возрасте 2,5-3 лет. Изучение размера и формы костей привело исследователей к выводу, что, скорее всего, это был мальчик.

Ученые назвали его Мтото, что на суахили означает "ребенок".

Сканирование показало, что тело было положено в позе эмбриона, а голова покоилась на чем-то вроде подушки из листьев. Кости располагались таким образом, что можно предположить, что умерший был завернут в шкуру животного или в саван, сплетенный из растений.

Ученые считают, что это выражает чувства похоронивших ребенка людей.

"Здесь определенно присутствует чувство личной потери, – сказала доктор Луиза Хамфри из Музея естественной истории в Лондоне. – Это свидетельствует, что у людей было более символическое представление об окружающем мире".

Как отмечается, около 50 лет назад в Африке нашли могилу ребенка, которой было 74 000 лет, но захоронение повредили при раскопках и о нем удалось получить совсем мало информации.

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Наталия Медведева

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