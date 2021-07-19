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19.07.2021, 10:11

Антарктида. Возле украинской станции рекордное для зимы скопление пингвинов – фото

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Антарктида. Возле украинской станции рекордное для зимы скопление пингвинов – фотоАнтарктида. Возле украинской станции рекордное для зимы скопление пингвинов – фотоАнтарктида. Возле украинской станции рекордное для зимы скопление пингвинов – фотоАнтарктида. Возле украинской станции рекордное для зимы скопление пингвинов – фотоАнтарктида. Возле украинской станции рекордное для зимы скопление пингвинов – фотоАнтарктида. Возле украинской станции рекордное для зимы скопление пингвинов – фотоАнтарктида. Возле украинской станции рекордное для зимы скопление пингвинов – фото
Антарктида. Возле украинской станции рекордное для зимы скопление пингвинов – фотоАнтарктида. Возле украинской станции рекордное для зимы скопление пингвинов – фотоАнтарктида. Возле украинской станции рекордное для зимы скопление пингвинов – фотоАнтарктида. Возле украинской станции рекордное для зимы скопление пингвинов – фотоАнтарктида. Возле украинской станции рекордное для зимы скопление пингвинов – фотоАнтарктида. Возле украинской станции рекордное для зимы скопление пингвинов – фотоАнтарктида. Возле украинской станции рекордное для зимы скопление пингвинов – фото
Антарктида. Возле украинской станции рекордное для зимы скопление пингвинов – фотоАнтарктида. Возле украинской станции рекордное для зимы скопление пингвинов – фотоАнтарктида. Возле украинской станции рекордное для зимы скопление пингвинов – фотоАнтарктида. Возле украинской станции рекордное для зимы скопление пингвинов – фотоАнтарктида. Возле украинской станции рекордное для зимы скопление пингвинов – фотоАнтарктида. Возле украинской станции рекордное для зимы скопление пингвинов – фотоАнтарктида. Возле украинской станции рекордное для зимы скопление пингвинов – фото

Возле украинской станции Академик Вернадский в Антарктиде – рекордное скопление пингвинов как для антарктической зимы. Это вызвано изменениями климата, передает Национальный антарктический научный центр в Facebook.

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Полярники пишут, что обычно в антарктическую зиму (украинское лето) проживающие у станции пингвины уплывают на север, ведь там вода не скована льдом – и у птиц есть возможность охотиться на криля.

Однако из-за изменений климата в районе архипелага Вильгельма (здесь находится Вернадский) можно найти открытую воду и в течение всей зимы – поэтому пингвины остаются неподалеку, говорят в НАНЦ.

Украинские полярники в этом июле зарегистрировали чрезвычайно большие скопления пингвинов в радиусе 20 км от станции. Сотни и тысячи пингвинов отдыхают на берегах, а в воде сотни пингвинов одновременно охотятся.

Такие скопления пингвинов привлекают и крупных хищников, пишут в НАНЦ. Сейчас неподалеку района находятся косатки и морские леопарды.

На самом же острове Галиндез, где находится Вернадский, пингвины в конце июня-начале июля появлялись волнами, отмечают полярники. В отдельные дни их не видели вовсе, а временами их было более тысячи. Преимущественно это были пингвины Адели.

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Фото – Оксана Савенко/НАНЦ

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Теги: потепление, антарктида, климат, пингвины, академик вернадский
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