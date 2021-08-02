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У Потемкинской лестницы. Археологи нашли в Одессе бутылку с 80-летним осьминогом – фото

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02.08.2021, 15:44
У Потемкинской лестницы. Археологи нашли в Одессе бутылку с 80-летним осьминогом – фото - Фото
Найденный в центре Одессы флакон с осьминогом (фото - Андрей Красножон, Facebook)

Археологи нашли в центре Одессы бутылку с 80-летним осьминогом. Об этом сообщил в Facebook Андрей Красножон – завкафедрой истории в Южноукраинском педагогическом университете и один из руководителей раскопок на предполагаемом месте нахождения турецкой крепости Хаджибей.

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По его словам, на Приморском бульваре Одессы (всего в 11 метрах от Потемкинской лестницы) был найден запаянный флакон с осьминогом в формалине. Историк говорит, что находке "лет 80, а может и все 100".

Историк пишет, что "свалка аптечного характера" у памятника Дюку содержала десятки флаконов и медицинского боя, который датируется 1930-40-ми годами. В ней и нашелся осьминог в бутылке.

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Красножон отмечает, что столетние осьминоги не были целью экспедиции. Однако он просит о подсказках об источниках медицинского мусора – о довоенных аптеках и анатомичках, которые были расположены у памятника Дюку.

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