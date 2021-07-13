В Одессе нашли старинные курительные трубки и фрагменты мостовой времен Воронцова: фото
13.07.2021, 10:35
Место раскопок в Одессе (фото - Думская)
В Одессе на Приморском бульваре начались раскопки – археологи углубились на два метра в землю и уже нашли несколько старинных артефактов времен "первых дней Одессы", пишет Думская.
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Первой интересной находкой стали фрагменты мостовой из привозного песчаника, которой предположительно были вымощены бульвары времен графа Михаила Воронцова.
Еще археологи нашли коллекцию старинной керамики из Крыма и Византии, монеты Абдуллах-хана XIV века, а также трубки для курения стамбульского производства конца XVIII века, среди которых были и редкие, позолоченные экземпляры подарочного предназначения.
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