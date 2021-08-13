Во Львовской области медики объявили голодовку. Требуют зарплату и ковидные выплаты

В городской больнице Сосновки во Львовской области медики объявили голодовку. Они требуют зарплату и выплату надбавок за борьбу с эпидемией коронавируса, сообщила в Facebook омбудсмен Людмила Денисова.

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Голодовку объявили 18 медиков в связи с невыплатой зарплаты всему трудовому коллективу с апреля, пишет Денисова. Они утверждают, что задолженность составляет 3 млн грн.

По словам Денисовой, медики требуют:

– погасить задолженность по зарплате, включая ковидные доплаты и оздоровительные выплаты за текущий год

– пересчитать зарплаты за 2020 год и компенсации за потерю части зарплаты в связи с несоблюдением сроков ее выплаты.

В связи с инцидентом Денисова направила письма в Минздрав и Госслужбу по вопросам труда, поручила своему представителю в западных областях принять меры парламентского контроля.

LIGA.net обратилась за комментарием в пресс-службы Минздрава и Нацслужбы здоровья.

В начале апреля 2020-го Минздрав пообещал, что медработники, занятые в лечении больных коронавирусом, за март получат доплату в размере трех должностных окладов.

13 апреля 2020-го в Кабмине сообщили, что фонд борьбы с коронавирусом получит 64,7 млрд грн, которые потратят в том числе на выплаты медикам.

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Марк Сировой

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