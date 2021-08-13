UA
UA
Новости
Политика
Экономика
Мир
Происшествия
Киев
Спорт
Стиль жизни
Новости регионов
Головні новини українською
Бизнес
Экономика
Люди
Идеи и кейсы
HR
ProГаз
UAExport
ТЭК
Авто
Транспорт
Недвижимость
Продовольствие
FMCG
Медиарынок
Про новости компаний
Украинская фактология
Финансы
Экономика
Банки
Страхование
Личные деньги
Пенсия
Фондовый рынок
Криптовалюта
Конвертер валют
Валюта
Банковские металлы
Фондовые рынки
Сырьевые рынки
Выбрать кредит онлайн
Про новости компаний
Tech
Технологии
Телеком
Гаджеты
Свой Бизнес
Оцифруй Бизнес
Суперданные
#CashlessKyiv
Баттлы
VLOG
Про новости компаний
Life
Истории
Советы
Пояснения
Развлечения
Досье
Все досье
Персони
Компании
Партии
Праздники
Организации
Money
Блоги
Спецпроекты
Мнения
Рассылки
Фото и видео
Промокоды
ОСАГО
Вакансии
LIGA.Радників
Авторы
Редакция
Архив
ТВ-программа
RSS-каналы

Во Львовской области медики объявили голодовку. Требуют зарплату и ковидные выплаты

Цей матеріал також доступний українською
13.08.2021, 14:11
Во Львовской области медики объявили голодовку. Требуют зарплату и ковидные выплаты - Фото
Людмила Денисова (Фото: пресс-служба НБУ/Facebook)

В городской больнице Сосновки во Львовской области медики объявили голодовку. Они требуют зарплату и выплату надбавок за борьбу с эпидемией коронавируса, сообщила в Facebook омбудсмен Людмила Денисова.

Читайте нас в Telegram: проверенные факты, только важное

Голодовку объявили 18 медиков в связи с невыплатой зарплаты всему трудовому коллективу с апреля, пишет Денисова. Они утверждают, что задолженность составляет 3 млн грн.

По словам Денисовой, медики требуют:

– погасить задолженность по зарплате, включая ковидные доплаты и оздоровительные выплаты за текущий год

– пересчитать зарплаты за 2020 год и компенсации за потерю части зарплаты в связи с несоблюдением сроков ее выплаты.

В связи с инцидентом Денисова направила письма в Минздрав и Госслужбу по вопросам труда, поручила своему представителю в западных областях принять меры парламентского контроля.

LIGA.net обратилась за комментарием в пресс-службы Минздрава и Нацслужбы здоровья.  

  • В начале апреля 2020-го Минздрав пообещал, что медработники, занятые в лечении больных коронавирусом, за март получат доплату в размере трех должностных окладов. 
  • 13 апреля 2020-го в Кабмине сообщили, что фонд борьбы с коронавирусом получит 64,7 млрд грн, которые потратят в том числе на выплаты медикам.

Читайте также спецпроект: "Господи, или забери меня, или помоги". Как медики борются за выплаты, которые им обещало государство

Марк Сировой
Если Вы заметили орфографическую ошибку, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter.
Людмила Денисова зарплата медики голодовка львовская область врачи сосновка коронавирус COVID-19
Еще по теме
Вакансии
Больше вакансий
Юрист международное/корпоративное право
Киев 4B
Старший юрист по интеллектуальной собственности
Киев 4B
Business Analyst
Киев Semantrum
Юрисконсульт
Киев Група Компаній ЛІГА
Менеджер з продажів реклами
Киев Медіа холдинг Ligamedia
Разместить вакансию

Комментарии

Последние новости
Спецпроекты
 