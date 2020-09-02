Во Львовской области полицейскую обвинили в прослушке звонков на заказ

По версии следствия, инспектор сектора дознания по поддельным протоколам допросов получала доступ к данным мобильных операторов

В организации прослушки звонков на заказ обвиняют полицейскую во Львовской области. Об этом сообщает пресс-служба ГБР.

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Обвинительный акт против сотрудницы сектора дознания одного из отделов полиции направлен в суд.

По версии следствия, инспектор подделывала протоколы допросов, куда вносила номера интересующих ее телефонов. Затем она подавала эти протоколы в суд, получала разрешение на доступ к конфиденциальной информации мобильных операторов, а потом передавала эту информацию третьим лицам.

Если вина полицейской будет доказана, ей грозит лишение свободы на срок от трех до шести месяцев, либо ограничение свободы на срок от трех до пяти лет, либо лишение свободы на этот же срок.

6 июня суд арестовал семерых полицейских из Павлограда, их подозревают в создании банды.

Денис Юдин

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