Суд арестовал семерых полицейских из Павлограда, их подозревают в создании банды

Фото - пресс-служба ГБР

Голосеевский районный суд Киева арестовал без залога семерых полицейских Павлоградского отдела полиции, которых подозревают в создании преступной группы. Об этом сообщает пресс-служба ГБР.

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По версии следствия, в состав преступной группы входил начальник отдела, его заместитель, начальник одного из секторов и четыре оперативника.

Следствие обвиняет задержанных полицейских в том, что они заставляли граждан совершать преступления, оказывая на них психологическое давление и применяя насилие. За совершенные преступления полицейские давали потерпевшим деньги и наркотики, а затем привлекали их к уголовной ответственности.

Задержанным объявлено о подозрении в создании преступной организации, превышении власти или служебных полномочий работником правоохранительных органов, совершении краж, незаконном обращении с оружием, а также незаконном производстве, приготовлении, приобретении, хранении и сбыте наркотических веществ.

Сегодня в Павлограде Днепропетровской области был расформирован отдел полиции, в котором работали задержанные. В области проведут проверку всех правоохранителей.

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