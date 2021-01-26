Во Львовской области выявили редкое заболевание – хантавирус

Во Львовскую областную инфекционную больницу обратился житель Дрогобычского района: у мужчины обнаружили острое инфекционное вирусное заболевание – геморрагическую лихорадку с почечным синдромом, которая вызывается хантавирусом. Об этом в комментарии Zaxid.net сообщила главный санврач Львовской области Наталья Тимко.

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При обращении мужчина жаловался на высокую температуру, мелкие кровоизлияния, уменьшение количества мочи, боль в мышцах и пояснице. По взятым на пробу образцам специалисты столичной лаборатории Центра общественного здоровья установили, что пациент заразился хантавирусом.

По словам Тимко, хантавирусы обычно выявляют у грызунов, а передача от человека к человеку происходит довольно редко.

Спустя несколько недель после проведенного лечения мужчину выписали из больницы домой.

СПРАВКА. Хантавирус относится к роду вирусов из семейства Hantaviridae, ему подвержены и животные, и люди. У людей проявляется в форме геморрагической лихорадки с почечным синдромом (смертность около 12%) либо кардиопульмонального синдрома (смертность 36%).



Хантавирусы выявляют по всему миру у грызунов – они распространяют его через мочу и экскременты. Передача вируса обычно происходит между грызунами, а люди заражаются им через вдыхание испарений от выделений, при контакте с инфицированными животными или при употреблении загрязненной еды, воды.

В октябре 2019 года во Львове уже фиксировали это заболевание – тогда хантавирус обнаружили у 22-летнего студента.

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Дарья Мостовая

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