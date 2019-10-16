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Во Львове зафиксировали редкое заболевание

Во Львове зафиксировали редкое заболевание - Фото
Иллюстративное фото: depositphotos
16.10.2019, 17:11

За последние девять лет в городе и области ни разу не ставили подобного диагноза

22-летний студент со Львова заболел геморагической лихорадкой с почечным синдромом. Об этом сообщили во Львовском областном лабораторном центре.

По данным врачей, сначала мужчина подумал, что заболел обычным ОРВИ (у него были слабость, кашель, насморк и повышенная температура тела) и пытался вылечиться дома сам. Однако потом его состояние ухудшалось: появились тошнота и блевота. Всего через шесть дней с момента появления первых симптомов мужчина оказался в реанимации – у него начались нарушения в работе почек.

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В лабораторном центре объясняют, что он заболел геморагической лихорадкой. Разносчиками вируса Hantavirus Puumala являются грызуны. Ее клинические симптомы: лихорадка, несворачиваемость крови и острая почечная недостаточность.

В ходе эпидемрасследования врачи выяснили, что больной часто добавлял в еду семена кумина (приправа Зира, которую делают в Юго-Восточной Азии), которые покупал на рынке на развес. Специалисты лабораторного центра считают, что нерасфасованные семена могли быть заражены эксрементами грызунов, а также не были обработаны термически.

Врачи сообщают, что в этом году динамика распространения заболевания растет. За последние полгода в стране зафиксированы три случая заболевания – все в столичном регионе.

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