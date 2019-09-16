Эбола, оспа. В РВ произошел взрыв в центре с опасными вирусами

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В России в государственном научном центре вирусологии Вектор, расположенном вблизи Новосибирска, произошел взрыв. Об этом сообщает Радио Свобода.

Отмечается, что этот центр располагает одной из самых полных в мире коллекций опасных вирусов.

В Роспотребнадзоре сообщили, что на пятом этаже шестиэтажного лабораторного корпуса при ремонтных работах взорвался газовый баллон, после чего возник пожар на площади в 30 кв.м. Огонь ликвидирован. Пострадал один рабочий, который с ожогами второй и третьей степени доставлен в больницу.

В Роспотребнадзоре уверяют, что в помещении, где произошел взрыв, не было биологически опасных веществ.

Журналисты пишут, что в здании научного центра выбиты все стекла.

Мэр города Кольцово, где расположен Вектор, заявил, что на момент ремонта лабораторный корпус по назначению не использовался. Он уточнил, что взрыв произошел при подготовке к покрасочным работам и заверил, что угрозы биологической опасности нет.

Сообщается, что государственный научный центр Вектор был основан в 1974 году. В 1970-1980-е годы в центре велась разработка биологического и бактериологического оружия, а также средств защиты от него. Это один из крупнейших в России подобных научно-производственных комплексов.

Уточняется, что на Векторе собрана уникальная коллекция культур микроорганизмов – в частности, это одно из двух мест в мире, где хранится вирус оспы. В центре хранится и вирус лихорадки Эбола. Вектор входит в структуру Роспотребнадзора.

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