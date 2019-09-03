Выше нормы. Неофициальные замеры радиации на полигоне в РФ: видео

31 августа журналисты северодвинского ИА Беломорканал провели неофициальные замеры радиации на полигоне в Неноксе, где почти месяц назад произошел взрыв на военном объекте.

Фонящие понтоны на полигоне в Архангельской области (Фото - Беломорканал)

Фонящий понтон на полигоне в Архангельской области (Фото - Беломорканал)

Журналисты сообщают, что в устье реки Верховки на песчаной косе Двинской губы Белого моря до сих пор остаются два сильно фонящих металлических понтона. По замерам, сделанным около часу дня 31 августа, фон в полутора сотнях метров от понтонов, рядом с обрывками их снастей и другим мусором, составлял от 70 до 186 микрорентген в час (при норме в 50). В первые же дни после аварии радиационный фон вблизи понтонов доходи до 750 микрорентген в час, сообщают в Беломорканал.

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Замеры радиационного фона вблизи поврежденных понтонов на полигоне в Архангельской области (Фото - Беломорканал)

Проводить замеры на самих понтонах журналисты не стали по соображениям безопасности.

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