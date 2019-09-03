Выше нормы. Неофициальные замеры радиации на полигоне в РФ: видео

Политика
Экономика
Мир
Происшествия
Киев
Спорт
Стиль жизни
Новости регионов
Головні новини українською мовою
Мнения
Фото
Видео
Архив
ТВ программа
Экономика
Люди
Идеи и кейсы
HR
ProГаз
UAExport
ТЭК
Авто
Транспорт
Недвижимость
Продовольствие
FMCG
Медиарынок
Мнения
Инфографика
Фото
Видео
Архив
Экономика
Банки
Страхование
Фондовый рынок
Личные деньги
Криптовалюта
Конвертер валют
Валюта
Банковские металлы
Депозиты
Кредиты
Фондовые рынки
Сырьевые рынки
Выбрать кредит онлайн
Мнения
Инфографика
Архив
Технологии
Телеком
Гаджеты
Свой Бизнес
Оцифруй Бизнес
Суперданные
Баттлы
VLOG
Подписка на эксклюзив

Журналисты зафиксировали повышенный радиационный фон вблизи плавучих пантонов, выброшенных на берег после аварии на полигоне в Архангельской области

31 августа журналисты северодвинского ИА Беломорканал провели неофициальные замеры радиации на полигоне в Неноксе, где почти месяц назад произошел взрыв на военном объекте.

Фонящие понтоны на полигоне в Архангельской области (Фото - Беломорканал)

Фонящий понтон на полигоне в Архангельской области (Фото - Беломорканал)

Журналисты сообщают, что в устье реки Верховки на песчаной косе Двинской губы Белого моря до сих пор остаются два сильно фонящих металлических понтона.  По замерам, сделанным около часу дня 31 августа, фон в полутора сотнях метров от понтонов, рядом с обрывками их снастей и другим мусором, составлял от 70 до 186 микрорентген в час (при норме в 50). В первые же дни после аварии радиационный фон вблизи понтонов доходи до 750 микрорентген в час, сообщают в Беломорканал.

Читайте также: "Фукусимские крабы". В РФ объяснили наличие радиации в теле врача

Замеры радиационного фона вблизи поврежденных понтонов на полигоне в Архангельской области (Фото - Беломорканал)

Проводить замеры на самих понтонах журналисты не стали по соображениям безопасности.

Читайте также: Признались. В РФ опубликовали состав радиоактивного облака

Отправить:
Распечатать:
Теги: взрыв, радиация, архангельск, Северодвинск, буревестник, ядерный реактор, ненокса
Если Вы заметили орфографическую ошибку, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter.
ПОСЛЕДНИЕ ВИДЕО
Рада снимает депутатскую неприкосновенность: трансляция заседания
Рада снимает депутатскую неприкосновенность: трансляция заседания
Джонсон записал возмутивший Кремль ролик о Второй мировой - видео
Джонсон записал возмутивший Кремль ролик о Второй мировой - видео
Выше нормы. Неофициальные замеры радиации на полигоне в РФ: видео
Выше нормы. Неофициальные замеры радиации на полигоне в РФ: видео
Мнение Как Украине стать авиационным хабом Европы
ДТЭК хочет купить 900 000 тонн угля по цене "Роттердам+"
ТЭК ДТЭК хочет купить 900 000 тонн угля по цене "Роттердам+"
Зеленский назначил дочь своего преподавателя в АМКУ
Экономика Зеленский назначил дочь своего преподавателя в АМКУ
Популярное
фото/видео
Рада снимает депутатскую неприкосновенность: трансляция заседания
Рада снимает депутатскую неприкосновенность: трансляция заседания
Джонсон записал возмутивший Кремль ролик о Второй мировой - видео
Джонсон записал возмутивший Кремль ролик о Второй мировой - видео 09:52
Выше нормы. Неофициальные замеры радиации на полигоне в РФ: видео
Выше нормы. Неофициальные замеры радиации на полигоне в РФ: видео 09:30
Сюр. "Все испортил Зеленский": Лукашенко отказался от велосипеда
Сюр. "Все испортил Зеленский": Лукашенко отказался от велосипеда 07:29
Все фото и видео
Последние новости
Все новости
 