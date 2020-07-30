Водитель на украденной машине, убегая от полиции, совершил смертельное ДТП

Погиб пассажир украденной легковушки, отметили в полиции

В Запорожской области водитель убегая от правоохранителей, совершил ДТП на трассе Харьков-Симферополь. В результате аварии погиб человек. Об этом сообщает пресс-служба Национальной полиции.

Читайте нас в Telegram: проверенные факты, только важное

По данным следствия, 22-летний водитель автомобиля ВАЗ в состоянии наркотического опьянения не справился с управлением, выехал на обочину и перевернулся. В результате ДТП пассажир автомобиля погиб на месте.

Автомобиль, на котором водитель совершил аварию, был похищен в тот же день из Хортицкого района Запорожья, отметили в ведомстве.

Водитель во время опроса признался, что увидел на дороге полицейскую машину и запаниковал, из-за этого потерял управление.

Открыто уголовные производства по ч.2 ст. 286 (нарушение правил безопасности дорожного движения или эксплуатации транспорта лицами, которые управляют транспортными средствами) и ст. 289 (незаконное завладение транспортным средством) УКУ.

Водитель машины задержан.

1 июля 2019 года в Днепре полицейская погоня закончилась перевернутой маршруткой.

Наталия Софиенко

Если Вы заметили орфографическую ошибку, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter.