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Водитель на украденной машине, убегая от полиции, совершил смертельное ДТП

30.07.2020, 14:30
Водитель на украденной машине, убегая от полиции, совершил смертельное ДТП - Фото
Фото: Нацполиция

Погиб пассажир украденной легковушки, отметили в полиции

В Запорожской области водитель убегая от правоохранителей, совершил ДТП на трассе Харьков-Симферополь. В результате аварии погиб человек. Об этом сообщает пресс-служба Национальной полиции.

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По данным следствия, 22-летний водитель автомобиля ВАЗ в состоянии наркотического опьянения не справился с управлением, выехал на обочину и перевернулся. В результате ДТП пассажир автомобиля погиб на месте.

Автомобиль, на котором водитель совершил аварию, был похищен в тот же день из Хортицкого района Запорожья, отметили в ведомстве.

Водитель во время опроса признался, что увидел на дороге полицейскую машину и запаниковал, из-за этого потерял управление.

Открыто уголовные производства по ч.2 ст. 286 (нарушение правил безопасности дорожного движения или эксплуатации транспорта лицами, которые управляют транспортными средствами) и ст. 289 (незаконное завладение транспортным средством) УКУ.

Водитель машины задержан.

Наталия Софиенко
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