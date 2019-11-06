Воевал в Дебальцево. Боевика посадили на восемь лет - фото

К восьми годам заключения приговорили артиллериста террористической организации ЛНР, который прошел спецподготовку в России. Об этом сообщили в пресс-службе областного управления СБУ.
По данным СБУ, житель Днепра в мае 2014 года присоединился к террористам. "Под руководством российских военных инструкторов он прошел боевую и специальную подготовку в тренировочном лагере для боевиков в Белгороде", - уточнили в пресс-службе.
Фото: пресс-служба УСБУ в Луганской области
После обучения его назначили наводчиком артиллерийской батареи одной из группировок боевиков. В течение пяти лет он принимал активное участие в боевых действиях против украинских военных подразделений в районах населенных пунктов Зоринск, Перевальск, Сентяновка, Бахмутка, Желобок, Сокольники и Дебальцево.
Контрразведчики совместно с военнослужащими Вооруженных Сил Украины в марте 2019 года задержали боевика в районе проведения операции объединенных сил.
Мужчина предоставил СБУ данные о многочисленных фактах пыток, убийств, разбойных нападений, грабежей и мародерства, совершенных боевиками.
Лисичанский городской суд признал задержанного виновным в совершении преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 258-3 (создание террористической группы или террористической организации) Уголовного кодекса.
Приговор вступил в законную силу.