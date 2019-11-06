Воевал в Дебальцево. Боевика посадили на восемь лет - фото

Суд (фото - pixabay.com)

К восьми годам заключения приговорили артиллериста террористической организации ЛНР, который прошел спецподготовку в России. Об этом сообщили в пресс-службе областного управления СБУ.

По данным СБУ, житель Днепра в мае 2014 года присоединился к террористам. "Под руководством российских военных инструкторов он прошел боевую и специальную подготовку в тренировочном лагере для боевиков в Белгороде", - уточнили в пресс-службе.

Фото: пресс-служба УСБУ в Луганской области

После обучения его назначили наводчиком артиллерийской батареи одной из группировок боевиков. В течение пяти лет он принимал активное участие в боевых действиях против украинских военных подразделений в районах населенных пунктов Зоринск, Перевальск, Сентяновка, Бахмутка, Желобок, Сокольники и Дебальцево.

Контрразведчики совместно с военнослужащими Вооруженных Сил Украины в марте 2019 года задержали боевика в районе проведения операции объединенных сил.

Мужчина предоставил СБУ данные о многочисленных фактах пыток, убийств, разбойных нападений, грабежей и мародерства, совершенных боевиками.

Лисичанский городской суд признал задержанного виновным в совершении преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 258-3 (создание террористической группы или террористической организации) Уголовного кодекса.

Приговор вступил в законную силу.