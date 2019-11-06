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Воевал в Дебальцево. Боевика посадили на восемь лет - фото

Воевал в Дебальцево. Боевика посадили на восемь лет - фото - Фото
Суд (фото - pixabay.com)
06.11.2019, 08:48

Приговор вступил в законную силу

К восьми годам заключения приговорили  артиллериста террористической организации ЛНР, который прошел спецподготовку в России. Об этом сообщили в пресс-службе областного управления СБУ.

По данным СБУ, житель Днепра в мае 2014 года присоединился к террористам. "Под руководством российских военных инструкторов он прошел боевую и специальную подготовку в тренировочном лагере для боевиков в Белгороде", - уточнили в пресс-службе.

Фото: пресс-служба УСБУ в Луганской области

После обучения его назначили наводчиком артиллерийской батареи одной из группировок боевиков. В течение пяти лет он принимал активное участие в боевых действиях против украинских военных подразделений в районах населенных пунктов Зоринск, Перевальск, Сентяновка, Бахмутка, Желобок, Сокольники и Дебальцево.

Контрразведчики совместно с военнослужащими Вооруженных Сил Украины в марте 2019 года задержали боевика в районе проведения операции объединенных сил.

Мужчина предоставил  СБУ данные о многочисленных фактах пыток, убийств, разбойных нападений, грабежей и мародерства, совершенных боевиками.

Лисичанский городской суд признал задержанного виновным в совершении преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 258-3 (создание террористической группы или террористической организации) Уголовного кодекса.

Приговор вступил в законную силу.

  • 27 февраля по материалам СБУ до семи лет и восьми месяцев лишения свободы приговорили жителя Луганской области за совершение ряда терактов и незаконное хранение военных средств поражения.
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суд приговор боевик фото дебальецво
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