Волынский облсовет выразил недоверие губернатору, президент должен его уволить

Волынский областной совет выразил недоверие главе ОГА Юрию Погуляйко, которого в 2019 году назначил на должность Владимир Зеленский. Об этом сообщается на сайте облсовета.

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По информации пресс-службы облсовета, руководитель области пришел на сессию и "устроил дискуссию с депутатами – обвинил их в популизме".

"Депутаты уверяли, что он действует непрофессионально и нарушает этические нормы поведения не только государственного служащего, но и интеллигентного человека", – говорится в заявлении облсовета.

Депутаты требовали у Погуляйко отчитаться за год работы, но он отказался это сделать.

После этого депутаты проголосовали за выражение ему недоверия и направили документ президенту для принятия решения об отставке.

Участие в голосовании приняли 57 депутатов: за выражение недоверия главе ОГА проголосовали 49 депутатов, против – 4, воздержались – 4 депутата.

СПРАВКА. Цитата из закона о местных госадминистрациях:

"Председатели местных государственных администраций ежегодно отчитываются перед соответствующими советами по вопросам выполнения бюджета, программ социально-экономического и культурного развития территорий и делегированных полномочий.

Областная и районная советы могут выразить недоверие председателю соответствующей местной государственной администрации, на основании чего, с учетом предложений органа исполнительной власти высшего уровня, президент Украины принимает решение и дает соответствующему совету обоснованный ответ.

Если недоверие председателю областной или районной государственной администрации выразили две трети от состава соответствующего совета, президент Украины принимает отставку главы соответствующей местной государственной администрации".

29 октября 2019 года депутаты Волынского областного совета обращались к Зеленскому из-за кандидатуры на должность нового главы облгосадминистрации. Тогда они заявили, что не согласны с назначением Погуляйко, который ранее работал в Луганской ОГА, потому что он не с Волыни.

Наталия Медведева

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