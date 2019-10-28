Вспышка гепатита в Чернигове: в школе приостановили обучение

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В школе №7 Чернигова, учеников которой госпитализировали с подозрением на гепатит "А", сегодня приостановили обучение до конца недели. Об этом сообщает пресс-служба горсовета Чернигова.

Такое решение приняла городская комиссия по вопросам техногенно-экологической безопасности и чрезвычайных ситуаций.

Члены комиссии заслушали информацию о ситуации в школе, количестве детей, находящихся в больнице, посещаемости учебного заведения в целом.

"Решением комиссии обучение в школе приостановили до конца недели. Все сотрудники и учащиеся 1-2-х и 5-х классов пройдут обследование", - отметили в пресс-службе.

Гепатит "А" еще называют болезнью немытых рук, поскольку распространение болезни связано с несоблюдением правил личной гигиены.

Ранее сообщалось , что в Чернигове с подозрением на гепатит "А" были госпитализированы 12 учеников и сотрудница пищевого блока школы.

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