Вспышка гепатита в школе Чернигова: госпитализированы 12 детей

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В Чернигове с подозрением на гепатит А были госпитализированы 12 учеников и сотрудница пищевого блока школы №7. Об этом сообщает пресс-служба Госслужбы чрезвычайных ситуаций в Черниговской области.

"Это гепатит А, возбудителем болезни вирусного гепатита является энтеровирус… Он не переходит в хронические формы, как гепатит B, гепатит С. У него более доброкачественное течение, дети – в (состоянии, – ред.) средней степени тяжести", - сообщила в комментарии UA:Чернігів замгендиректора областной детской больницы Людмила Кривец.

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Начальник управления образования города Василий Билогура рассказал журналистам UA:Чернігів, что в школе проходят санитарные обследования для выяснения источников распространения вируса. При этом занятий не отменяли. По словам чиновника, в школе осуществляются усиленные санитарно-гигиенические мероприятия.

В отделе коммуникации полиции Черниговской области сообщили об открытии уголовного дела по ч. 1 ст. 325 УКУ (нарушение санитарных правил и норм по предотвращению инфекционных заболеваний и массовых отравлений).

Ранее в киевском лицее объявили карантин из-за дифтерии.

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