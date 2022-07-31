ВСУ нанесли удары по опорным пунктам оккупантов в Херсонской области – ОК "Юг"

На Южном направлении Воздушные силы Украины нанесли два удара по позициям российской армии в районах нескольких поселков оккупированной Херсонской области, сообщает оперативное командование "Юг".

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Отмечается, что штурмовая авиация ВСУ из самолетов нанесла удары по опорным пунктам армии РФ в районах Белогорки и Сухого Ставка в Херсонской области.

По данным ОК "Юг", потери оккупантов в результате атак ВСУ еще уточняются.

27 июля ВСУ ударили по складам боеприпасов российских оккупантов в Чернобаевке и Белогорке.

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Наталия Фреик

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