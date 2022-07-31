ВСУ нанесли удары по опорным пунктам оккупантов в Херсонской области – ОК "Юг"
31.07.2022, 18:42
Фото: Генштаб
На Южном направлении Воздушные силы Украины нанесли два удара по позициям российской армии в районах нескольких поселков оккупированной Херсонской области, сообщает оперативное командование "Юг".
Читайте нас в Telegram: только важные и проверенные новости
Отмечается, что штурмовая авиация ВСУ из самолетов нанесла удары по опорным пунктам армии РФ в районах Белогорки и Сухого Ставка в Херсонской области.
По данным ОК "Юг", потери оккупантов в результате атак ВСУ еще уточняются.
- 27 июля ВСУ ударили по складам боеприпасов российских оккупантов в Чернобаевке и Белогорке.
Читайте также: Британская разведка: В Херсоне россияне установили два понтонных моста и запустили паром
Если Вы заметили орфографическую ошибку, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter.
Еще по теме
ВакансииБольше вакансий
QA-спеціалістРазместить вакансию
Киев • LIGAZAKON
Последние новости
Комментарии