UA
UA
Новости
Политика
Общество
Мир
Происшествия
Киев
Спорт
Новости регионов
Бизнес
Экономика
Люди
Идеи и кейсы
ProГаз
UAExport
ТЭК
Авто
Транспорт
Недвижимость
Продовольствие
FMCG
Про новости компаний
Украинская фактология
Финансы
Экономика
Банки
Личные деньги
Фондовый рынок
Конвертер валют
Валюта
Банковские металлы
Выбрать кредит онлайн
Про новости компаний
Tech
Технологии
Телеком
Гаджеты
В Украине
Стартапы
Разное
Про новости компаний
Life
Истории
Советы
Пояснения
Развлечения
Досье
Все досье
Персони
Компании
Партии
Праздники
Организации
Блоги
Спецпроекты
Мнения
Рассылки
Фото и видео
Промокоды
ОСАГО
Вакансии
iGaming
LIGA.Радників
Авторы
Редакция
Архив
ТВ-программа
RSS-каналы

ВСУ отбили штурм армии РФ на двух направлениях. Бои за Северодонецк продолжаются – Генштаб

Цей матеріал також доступний українською
20.06.2022, 20:58
ВСУ отбили штурм армии РФ на двух направлениях. Бои за Северодонецк продолжаются – Генштаб - Фото
Бои в Севередонецке (фото: Гайдай в Telegram)

Украинские защитники отбили наступление оккупантов в районах населенных пунктов Мирная Долина и Белая Гора на Северодонецком направлении и в районе Богородичного – на Славянском направлении. Бои за контроль над городом Северодонецк продолжаются, сообщается в оперативной информации Генштаба ВСУ.

Читайте нас в Telegram: проверенные факты, только важное

На Харьковском направлении армия РФ пыталась вести разведку боем в районе Ртищевки. Оккупанты обстреляли гражданскую инфраструктуру в нескольких населенных пунктав – Уды, Украинка, Коробочкино, Михайловка и Петровка.

На Славянском направлении ВСУ отбили штурм оккупантов в районе населенного пункта Богородичное. Российские военные пытались удержать занятые позиции и произвели артиллерийские обстрелы в районах населенных пунктов Дибровное, Грушеваха, Большая Камышеваха, Краснополье и Долина.

На Северодонецком направлении россияне постоянно атаковали позиции ВСУ с помощью артиллерии. Боевые действия за контроль над городом Северодонецк продолжаются. Также были зафиксированы обстрелы населенных пунктов недалеко от Лисичанска и Устиновки.

На Бахмутском направлении в районе населенного пункта Николаевка оккупанты пытались задействовать ДРГ под прикрытием артиллерийских обстрелов. ВСУ отбили ее, противник отступил.  

На Южнобужском направлении армия РФ активно обстреливала из артиллерии и минометов районы Красного Яра, Калиновки, Тополиного и Зеленого Гая.

Читайте также: Оккупанты пытаются собрать силы, чтобы снова атаковать Харьков – Зеленский

Наталия Фреик
Если Вы заметили орфографическую ошибку, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter.
Генштаб ВСУ Донецкая область война луганская область северодонецк
Еще по теме
Вакансии
Больше вакансий
Майстер нігтового сервісу УЖГОРОД
Киев PIED-DE-POULE
Дизайнер
Киев Ligamedia
Разместить вакансию

Комментарии

Последние новости
Спецпроекты
 