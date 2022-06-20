ВСУ отбили штурм армии РФ на двух направлениях. Бои за Северодонецк продолжаются – Генштаб

Украинские защитники отбили наступление оккупантов в районах населенных пунктов Мирная Долина и Белая Гора на Северодонецком направлении и в районе Богородичного – на Славянском направлении. Бои за контроль над городом Северодонецк продолжаются, сообщается в оперативной информации Генштаба ВСУ.

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На Харьковском направлении армия РФ пыталась вести разведку боем в районе Ртищевки. Оккупанты обстреляли гражданскую инфраструктуру в нескольких населенных пунктав – Уды, Украинка, Коробочкино, Михайловка и Петровка.

На Славянском направлении ВСУ отбили штурм оккупантов в районе населенного пункта Богородичное. Российские военные пытались удержать занятые позиции и произвели артиллерийские обстрелы в районах населенных пунктов Дибровное, Грушеваха, Большая Камышеваха, Краснополье и Долина.

На Северодонецком направлении россияне постоянно атаковали позиции ВСУ с помощью артиллерии. Боевые действия за контроль над городом Северодонецк продолжаются. Также были зафиксированы обстрелы населенных пунктов недалеко от Лисичанска и Устиновки.

На Бахмутском направлении в районе населенного пункта Николаевка оккупанты пытались задействовать ДРГ под прикрытием артиллерийских обстрелов. ВСУ отбили ее, противник отступил.

На Южнобужском направлении армия РФ активно обстреливала из артиллерии и минометов районы Красного Яра, Калиновки, Тополиного и Зеленого Гая.

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Наталия Фреик

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