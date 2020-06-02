Второе за сутки: на Прикарпатье снова зафиксировали землетрясение

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В Ивано-Франковской области вечером 1 июня зафиксировали второе за сутки землетрясение магнитудой 2,7 балла. Об этом сообщает Главный центр специального контроля.

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Источник землетрясения находился в районе города Долина на глубине два километра. Это было второе землетрясение в регионе за минувшие сутки.

По энергетическим параметрам оно было слабее предыдущего. Его могли почувствовать отдельные люди внутри помещений, особенно на верхних этажах.

Сообщается, что это землетрясение не несло угрозы для населения.

1 июня в Долинском районе около 7 часов утра произошло землетрясение с магнитудой 3,2 по шкале Рихтера. Тогда в Долине люди почувствовали три мощных колебания.