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Второе за сутки: на Прикарпатье снова зафиксировали землетрясение

Второе за сутки: на Прикарпатье снова зафиксировали землетрясение - Фото
Иллюстративное фото: depositphotos.com
02.06.2020, 14:23

Вчера в Ивано-Франковской области в городе Долина произошло два землетрясения, во второй раз подземные толчки были немного слабее предыдущих

В Ивано-Франковской области вечером 1 июня зафиксировали второе за сутки землетрясение магнитудой 2,7 балла. Об этом сообщает Главный центр специального контроля.

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Источник землетрясения находился в районе города Долина на глубине два километра. Это было второе землетрясение в регионе за минувшие сутки.

По энергетическим параметрам оно было слабее предыдущего. Его могли почувствовать отдельные люди внутри помещений, особенно на верхних этажах.

Сообщается, что это землетрясение не несло угрозы для населения.

  • 1 июня в Долинском районе около 7 часов утра произошло землетрясение с магнитудой 3,2 по шкале Рихтера. Тогда в Долине люди почувствовали три мощных колебания.
Наталия Софиенко
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землетрясение прикарпатье Ивано-Франковская область Долина
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