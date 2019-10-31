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ЮНЕСКО включило Одессу в сеть творческих городов

ЮНЕСКО включило Одессу в сеть творческих городов - Фото
Фото: dessamedia.net
31.10.2019, 14:04

Профиль Одессы в сети творческих городов ЮНЕСКО - литература

По случаю Всемирного дня городов (31 октября) 66 новых членов, среди которых Одесса, присоединились к сети творческих городов ЮНЕСКО. Об этом сообщает пресс-служба ЮНЕСКО.

С учетом новых членов, сейчас Сеть насчитывает в общей сложности 246 городов. Сеть объединяет города, в основе развития которых лежит творчество: музыка, декоративно-прикладное и народное искусство, дизайн, кинематография, литература медиа-искусство или гастрономия.

Творческие города ЮНЕСКО стремятся поставить творческие и культурные отрасли в основу своих планов развития и обмениваться передовым опытом.

"Во всем мире эти города, каждый по-своему, привержены общей идее о том, что культуре принадлежит не вспомогательная, а главенствующая  роль в их стратегиях развития. Это способствует политическим и социальным инновациям, что особенно важно для молодых поколений", - заявила генеральный директор ЮНЕСКО Одрэ Азуле.

Профиль Одессы в этой сети  - литература.

С полным списком новых творческих городов ЮНЕСКО можно ознакомиться по ссылке.

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