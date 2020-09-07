За сутки заболевших COVID-19 выявили по всей Украине, больше всего – в Киеве

За время эпидемии коронавируса в Украине выявили 138 068 заболевших. Больше всего пациентов с COVID-19 зарегистрировали в Киеве и Львовской области

За прошедшие сутки больше всего заболевших коронавирусной болезнью COVID-19 выявили в Киеве (244 случаев), Львовской (186), Черновицкой (163), Тренопольской (165) и Ивано-Франковской (161) областях. Об этом сообщает Совет нацбезопаности и обороны.

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За сутки в Украине COVID-19 выявили у 2174 пациентов. За все время эпидемии коронавируса в стране зарегистрировали 138 068 заболевших, 62 066 выздоровевших и 2877 умерших.

Динамика эпидемии в Киеве и областях:

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Львовская область – 15 881 заболевших (186 за сутки);

Киев - 15 276 (244);

Черновицкая – 11 272 (163);

Харьковская – 10 972 (139);

Ивано-Франковская - 10 348 (161);

Ровенская - 9762 (102);

Одесская - 8525 (145);

Закарпатская - 8049 (61);

Тернопольская - 7390 (165);

Киевская - 6278 (86);

Волынская - 5883 (55);

Винницкая - 4406 (31);

Житомирская - 3746 (68);

Хмельницкая - 3195 (95);

Днепропетровская - 2767 (70);

Черниговская - 2372 (86);

Сумская - 1963 (105);

Черкасская – 1950 (56);

Запорожская - 1931 (49);

Николаевская - 1665 (84);

Донецкая - 1630 (3);

Полтавская - 973 (28);

Кировоградская - 858 (4);

Херсонская - 500 (4);

Луганская - 434 (3).

Нет данных с временно оккупированных территорий Донбасса и Крыма.

С сегодняшнего дня в Украине начинает действовать новый список карантинных зон.

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Марк Сировой

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