За сутки заболевших COVID-19 выявили по всей Украине, больше всего – в Киеве
За время эпидемии коронавируса в Украине выявили 138 068 заболевших. Больше всего пациентов с COVID-19 зарегистрировали в Киеве и Львовской области
За прошедшие сутки больше всего заболевших коронавирусной болезнью COVID-19 выявили в Киеве (244 случаев), Львовской (186), Черновицкой (163), Тренопольской (165) и Ивано-Франковской (161) областях. Об этом сообщает Совет нацбезопаности и обороны.
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За сутки в Украине COVID-19 выявили у 2174 пациентов. За все время эпидемии коронавируса в стране зарегистрировали 138 068 заболевших, 62 066 выздоровевших и 2877 умерших.
Динамика эпидемии в Киеве и областях:
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Львовская область – 15 881 заболевших (186 за сутки);
Киев - 15 276 (244);
Черновицкая – 11 272 (163);
Харьковская – 10 972 (139);
Ивано-Франковская - 10 348 (161);
Ровенская - 9762 (102);
Одесская - 8525 (145);
Закарпатская - 8049 (61);
Тернопольская - 7390 (165);
Киевская - 6278 (86);
Волынская - 5883 (55);
Винницкая - 4406 (31);
Житомирская - 3746 (68);
Хмельницкая - 3195 (95);
Днепропетровская - 2767 (70);
Черниговская - 2372 (86);
Сумская - 1963 (105);
Черкасская – 1950 (56);
Запорожская - 1931 (49);
Николаевская - 1665 (84);
Донецкая - 1630 (3);
Полтавская - 973 (28);
Кировоградская - 858 (4);
Херсонская - 500 (4);
Луганская - 434 (3).
Нет данных с временно оккупированных территорий Донбасса и Крыма.
- С сегодняшнего дня в Украине начинает действовать новый список карантинных зон.
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