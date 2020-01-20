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Закарпатская область. В ДТП травмированы девять человек - фото

Закарпатская область. В ДТП травмированы девять человек - фото - Фото
Фото: facebook.com/UA.ZakarpattyaPolice
20.01.2020, 09:59

Среди пострадавших трое детей

В Закарпатской области на автодороге Мукачево-Рогатин-Львов столкнулись два автомобиля, травмы различной степени тяжести получили трое детей и шесть взрослых. Об этом сообщает пресс-служба областной полиции.

Авария произошла 17:30 в селе Бугорок.

Фото: facebook.com/UA.ZakarpattyaPolice

Предварительно установлено, что 32-летняя жительница города Чоп на автомобиле Киа-Rио, совершая обгон попутного авто Volvo, выехала на полосу встречного движения и допустила столкновение с автомобилем Renault, под управлением 56-летнего жителя села Арданово.

Фото: facebook.com/UA.ZakarpattyaPolice

В результате аварии в больницу госпитализировали водителя автомобиля Киа-Rио, двух ее малолетних детей в возрасте пяти и девяти лет и еще одного пассажира легковушки.

Также за медпомощью обратились водитель автомобиля Renault и четверо его пассажиров, среди которых одна - несовершеннолетняя.

Предварительная правовая квалификация - статья 286 Уголовного кодекса.

  • 12 января ночью в Киеве в результате ДТП на бульваре Дружбы народов один человек погиб и четверо получили травмы.
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дтп фото закарпатская область
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