Замглавы облсовета лоббировал интересы преступной группы - МВД

Иллюстративное фото: пресс-служба КГГА

Сотрудники Нацполиции разоблачили в Харькове преступную группу, которая якобы при лоббировании одного из заместителей главы Харьковского областного совета через фиктивные предприятия выигрывали тендеры в местных госадминистрациях и областном совете. Об этом сообщает пресс-служба Министерства внутренних дел.

Правоохранители выяснили, что группа лиц в период 2018-2019 годов на территории Харькова, Харьковской и других областей создали ряд субъектов предпринимательской деятельности с целью использования их реквизитов предприятий и расчетных счетов в преступных схемах. У фигурантов провели обыски по адресам регистрации подконтрольных субъектов хозяйствования и фактического нахождения членов указанной преступной группы.

Досудебное расследование в указанном производстве осуществляется по признакам преступлений, предусмотренных ч. 2 ст. 364 (злоупотребление властью или служебным положением), ч. 3 ст. 209 (легализация (отмывание) доходов, полученных преступным путем), ч. 2 ст. 205-1 (подделка документов, представляемых для проведения государственной регистрации юридического лица и физических лиц - предпринимателей) Уголовного кодекса.