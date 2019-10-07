Заморозки. В одном из городов уже начали включать отопление

Отопление (фото - depositphotos.com)

С 7 октября во Львове включили отопление в школах и садиках, в больницах и поликлиниках. Об этом сообщил мэр города Андрей Садовый у себя в Facebook.

"С сегодняшнего дня все сады, школы, больницы и поликлиники Львова получили тепло. Далее решение непосредственно за руководителями", - отметил Садовый.

Он посоветовал, что если в заведении будет холодно, то нужно обращаться на "горячую линию" города или в Администрацию мэра.

Киеве тестировали услугу регулирование отопление через смартфон. 23 сентября сообщалось , что в

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