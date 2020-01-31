Запорожье. В исполкоме обсудили риск утечки хлора с предприятия

Иллюстративное фото: pixabay.com

В исполкоме Запорожья обсудили противодействие рискам выброса жидкого хлора на предприятии Кремнийполимер. Об этом говорится на сайте мэрии.

ГП Кремнийполимер находится в кризисной стадии: на предприятии массово увольняют сотрудников, в том числе и специалистов по охране, которые могли бы осуществлять круглосуточную охрану опасных объектов. На предприятии хранится около пяти тонн хлора, эти емкости находятся на огражденной территории, однако охранник работает на добровольных началах.

По словам начальника управления ГСЧС горсовета Виктора Закальського, "риски опасных ситуаций действительно есть, поэтому мы проработали определенные предложения для решения этой проблемы".

По результатам заседания комиссии было предложено обеспечить охрану участка с хлором до того, как будет решен вопрос с его утилизацией, а мобильной лаборатории минимум раз в сутки проводить исследования воздуха на территории предприятия.

В 2019 году контрразведка СБУ предотвратила диверсию на объекте критической инфраструктуры в Харьковской области. Взрыв емкости с хлором на станции в Краснопавловке мог дестабилизировать обстановку в регионе.

Читайте также: Децентрализация Зеленского. Что это такое и как будет выглядеть