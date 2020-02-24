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Зима пришла. В Карпатах намело 1,5 снега: фото, видео

Зима пришла. В Карпатах намело 1,5 снега: фото, видео - Фото
Фото: facebook.com/lavyny.official
24.02.2020, 14:14

На снеголавинной станции Пожежевская высота снежного покрова - до 154 см

Сегодня в Карпатах высота снежного покрова составила утром 1,5 метра. Об этом говорится в сообщении снеголавинных станций.

На станции Пожежевская температура воздуха утром была -2,6 градусов, ветер северный 7-9 м /с, облачно, снег.

"Высота снежного покрова составляет 34-154 см, снег свежий, нестабильный, слабо закреплен", - отмечается в сообщении.

На снеголавинной станции Плай температура воздуха -3,2 градусов, ветер северный 24-28 м/с, облачно. Высота снежного покрова составляет 31-76 см.

На снеголавинном посту Драгобрат температура воздуха -3,1 градусов, снег, метель. Высота снежного покрова - 138 см.

По состоянию утро горе Поп Иван Черногорский было облачно, видимость ограничена до 30 метров.

Фото: facebook.com/chornogora.rescue112

Ветер западный, юго-западный 12-14 м/с. Температура воздуха -6 градусов, снег, метель.

Видео: facebook.com/vasyl.fitsak

  • По данным УкрГидрометцентра, 24 февраля в горах Ивано-Франковской области и высокогорье Закарпатской области ожидается  снеголавинная опасность (третий уровень).
Арина Толина
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