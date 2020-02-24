Зима пришла. В Карпатах намело 1,5 снега: фото, видео

Фото: facebook.com/lavyny.official

Сегодня в Карпатах высота снежного покрова составила утром 1,5 метра. Об этом говорится в сообщении снеголавинных станций.

На станции Пожежевская температура воздуха утром была -2,6 градусов, ветер северный 7-9 м /с, облачно, снег.

"Высота снежного покрова составляет 34-154 см, снег свежий, нестабильный, слабо закреплен", - отмечается в сообщении.

На снеголавинной станции Плай температура воздуха -3,2 градусов, ветер северный 24-28 м/с, облачно. Высота снежного покрова составляет 31-76 см.

На снеголавинном посту Драгобрат температура воздуха -3,1 градусов, снег, метель. Высота снежного покрова - 138 см.

По состоянию утро горе Поп Иван Черногорский было облачно, видимость ограничена до 30 метров.

Фото: facebook.com/chornogora.rescue112

Ветер западный, юго-западный 12-14 м/с. Температура воздуха -6 градусов, снег, метель.

Видео: facebook.com/vasyl.fitsak

По данным УкрГидрометцентра, 24 февраля в горах Ивано-Франковской области и высокогорье Закарпатской области ожидается снеголавинная опасность (третий уровень).