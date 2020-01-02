2020 метров ради перемен. В Одессе прошел "Забег обещаний" - фото

1 января в Одессе прошла традиционная акция "Забег обещаний". Об этом сообщает Думская.
Сотни одесситов пробежались по парку Шевченко ради исполнения планов в наступившем году.
Организаторы акции отметили, что "Забег обещаний" проводится уже четвертый год подряд. Дистанция символическая - 2020 метров.
Почти все участники забега надели новогодние шапочки и яркие новогодние костюмы.
Некоторые бежали семьями - с детьми, колясками и самокатами.
Обещания на табличках одесситы писали самые разные: малыши обещали хорошо себя вести, взрослые планировали перемены в профессии, саморазвитии и спорте.
Фото: Думская