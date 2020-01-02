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02.01.2020, 09:30

2020 метров ради перемен. В Одессе прошел "Забег обещаний" - фото

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2020 метров ради перемен. В Одессе прошел "Забег обещаний" - фото2020 метров ради перемен. В Одессе прошел "Забег обещаний" - фото2020 метров ради перемен. В Одессе прошел "Забег обещаний" - фото2020 метров ради перемен. В Одессе прошел "Забег обещаний" - фото2020 метров ради перемен. В Одессе прошел "Забег обещаний" - фото2020 метров ради перемен. В Одессе прошел "Забег обещаний" - фото2020 метров ради перемен. В Одессе прошел "Забег обещаний" - фото2020 метров ради перемен. В Одессе прошел "Забег обещаний" - фото2020 метров ради перемен. В Одессе прошел "Забег обещаний" - фото2020 метров ради перемен. В Одессе прошел "Забег обещаний" - фото
2020 метров ради перемен. В Одессе прошел "Забег обещаний" - фото2020 метров ради перемен. В Одессе прошел "Забег обещаний" - фото2020 метров ради перемен. В Одессе прошел "Забег обещаний" - фото2020 метров ради перемен. В Одессе прошел "Забег обещаний" - фото2020 метров ради перемен. В Одессе прошел "Забег обещаний" - фото2020 метров ради перемен. В Одессе прошел "Забег обещаний" - фото2020 метров ради перемен. В Одессе прошел "Забег обещаний" - фото2020 метров ради перемен. В Одессе прошел "Забег обещаний" - фото2020 метров ради перемен. В Одессе прошел "Забег обещаний" - фото2020 метров ради перемен. В Одессе прошел "Забег обещаний" - фото
2020 метров ради перемен. В Одессе прошел "Забег обещаний" - фото2020 метров ради перемен. В Одессе прошел "Забег обещаний" - фото2020 метров ради перемен. В Одессе прошел "Забег обещаний" - фото2020 метров ради перемен. В Одессе прошел "Забег обещаний" - фото2020 метров ради перемен. В Одессе прошел "Забег обещаний" - фото2020 метров ради перемен. В Одессе прошел "Забег обещаний" - фото2020 метров ради перемен. В Одессе прошел "Забег обещаний" - фото2020 метров ради перемен. В Одессе прошел "Забег обещаний" - фото2020 метров ради перемен. В Одессе прошел "Забег обещаний" - фото2020 метров ради перемен. В Одессе прошел "Забег обещаний" - фото

Обещания на табличках одесситы писали самые разные

1 января в Одессе прошла традиционная акция "Забег обещаний". Об этом сообщает Думская.

Сотни одесситов пробежались по парку Шевченко ради исполнения планов в наступившем году.

Организаторы акции отметили, что "Забег обещаний" проводится уже четвертый год подряд. Дистанция символическая - 2020 метров.

Почти все участники забега надели новогодние шапочки и яркие новогодние костюмы.

Некоторые бежали семьями - с детьми, колясками и самокатами.

Обещания на табличках одесситы писали самые разные: малыши обещали хорошо себя вести, взрослые планировали перемены в профессии, саморазвитии и спорте.

Фото: Думская

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Теги: одесса, фото, забег обещаний
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