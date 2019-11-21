С 20 ноября в Одессе начал курсировать трехсекционный трамвай "Одиссей Макс" - рекордный по длине в Украине. Об этом пишет местный сайт Пассажирский транспорт.

Построенный КП Одесгорэлектротранс трамвай пустили в пиковые часы на популярном 26-м маршруте.

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Средняя секция 32-метрового транспорта имеет низкий уровень пола, что позволяет пользоваться трамваем людям с ограниченными возможностями.

"Вагон имеет современную транзисторную систему управления тяговым электроприводом, поэтому он весьма экономный", - пишет источник.

К весне 2020 года в Одессе планируют построить еще один такой трамвай. Позднее такой транспорт пустят по маршруту "Север-Юг".

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Видео: Александр Вельможко/traffic.od.ua