В Киеве обстреляли трамвай с пассажирами: фото

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Генеральный директор Киевпастранс Дмитрий Левченко сообщил в Facebook, что около 23:00 31 октября неизвестные обстреляли скоростной трамвай в Киеве.

"Если бы случайно не помешала металлическая перегородка за стеклом - были бы и человеческие жертвы. К счастью, никто не пострадал, кроме нашего с вами транспорта", - написал чиновник.

По его словам, делом уже занимаются правоохранители. В столичной полиции инцидент пока не комментировали.

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Ранее неизвестные обстреляли трамвай во время движения в Харькове.

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