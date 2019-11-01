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В Киеве обстреляли трамвай с пассажирами: фото

В Киеве обстреляли трамвай с пассажирами: фото - Фото
Иллюстративное фото: pixabay
01.11.2019, 10:04

Обошлось без жертв

Генеральный директор Киевпастранс Дмитрий Левченко сообщил в Facebook, что около 23:00 31 октября неизвестные обстреляли скоростной трамвай в Киеве.

"Если бы случайно не помешала металлическая перегородка за стеклом - были бы и человеческие жертвы. К счастью, никто не пострадал, кроме нашего с вами транспорта", - написал чиновник.

По его словам, делом уже занимаются правоохранители. В столичной полиции инцидент пока не комментировали.

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