В Киеве обстреляли трамвай с пассажирами: фото

Генеральный директор Киевпастранс Дмитрий Левченко сообщил в Facebook, что около 23:00 31 октября неизвестные обстреляли скоростной трамвай в Киеве.
"Если бы случайно не помешала металлическая перегородка за стеклом - были бы и человеческие жертвы. К счастью, никто не пострадал, кроме нашего с вами транспорта", - написал чиновник.
По его словам, делом уже занимаются правоохранители. В столичной полиции инцидент пока не комментировали.
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