Неизвестные обстреляли трамвай во время движения в Харькове

В Харькове неизвестные обстреляли трамвай во время движения и сбежали. Об этом сообщает пресс-служба Нацполиции в Харьковской области.
В результате инцидента пострадавших нет, повреждено два окна и двери трамвая.
На место события выезжала следственно-оперативная группа и руководство отделения полиции.
Свидетели сообщили правоохранителям, что неизвестные открыли огонь по трамваю со стороны дамбы на проспекте Тракторостроителей.
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