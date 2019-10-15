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Неизвестные обстреляли трамвай во время движения в Харькове

Неизвестные обстреляли трамвай во время движения в Харькове - Фото
Фото: Евгений Пилипенко / LIGA.net
15.10.2019, 11:37

Инцидент произошел 14 октября

В Харькове неизвестные обстреляли трамвай во время движения и сбежали. Об этом сообщает пресс-служба Нацполиции в Харьковской области. 

В результате инцидента пострадавших нет, повреждено два окна и двери трамвая.

На место события выезжала следственно-оперативная группа и руководство отделения полиции. 

Свидетели сообщили правоохранителям, что неизвестные открыли огонь по трамваю со стороны дамбы на проспекте Тракторостроителей. 

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Нацполиция стрельба трамвай
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