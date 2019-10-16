Камера! Огонь! Во Львове загорелся трамвай: фото, видео

Во Львове в 8:40 утра на остановке возле кинотеатра имени Довженко загорелся трамвай №8, передает местное издание tvoemisto.tv.

Сообщается, что у трамвая загорелись колодки. Пламя задело рекламный баннер с лозунгом "Камера! Огонь!".

Водитель смогла самостоятельно потушить пламя с помощью бутылки воды.

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Спикер ГСЧС во Львовской области Виталий Туровцев сообщил, что к спасателям ни водитель, ни пассажиры не обращались. По его словам, то, что женщина сумела сама потушить пожар – это хорошо. Однако, говорит Туровцев, в таких случаях стоит все же обращаться к специалистам, потому что мог загореться и весь трамвай.

По информации tvoemisto.tv, в результате происшествия 20 минут не курсировали трамваи №4 и №8.

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