Камера! Огонь! Во Львове загорелся трамвай: фото, видео

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Водитель самостоятельно справилась с пожаром

Во Львове в 8:40 утра на остановке возле кинотеатра имени Довженко загорелся трамвай №8, передает местное издание tvoemisto.tv.

Сообщается, что у трамвая загорелись колодки. Пламя задело рекламный баннер с лозунгом "Камера! Огонь!".

Водитель смогла самостоятельно потушить пламя с помощью бутылки воды. 

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Спикер ГСЧС во Львовской области Виталий Туровцев сообщил, что к спасателям ни водитель, ни пассажиры не обращались. По его словам, то, что женщина сумела сама потушить пожар – это хорошо. Однако, говорит Туровцев, в таких случаях стоит все же обращаться к специалистам, потому что мог загореться и весь трамвай.

По информации tvoemisto.tv, в результате происшествия 20 минут не курсировали трамваи №4 и №8.

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Видео: VARTA1/YouTube 

 

 

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Теги: Львов, пожар, ГСЧС, трамвай, чп
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