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27.09.2019, 08:55

542 километра за 11 дней: одессит начал забег до Киева - фото

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542 километра за 11 дней: одессит начал забег до Киева - фото542 километра за 11 дней: одессит начал забег до Киева - фото542 километра за 11 дней: одессит начал забег до Киева - фото542 километра за 11 дней: одессит начал забег до Киева - фото542 километра за 11 дней: одессит начал забег до Киева - фото542 километра за 11 дней: одессит начал забег до Киева - фото542 километра за 11 дней: одессит начал забег до Киева - фото542 километра за 11 дней: одессит начал забег до Киева - фото542 километра за 11 дней: одессит начал забег до Киева - фото
542 километра за 11 дней: одессит начал забег до Киева - фото542 километра за 11 дней: одессит начал забег до Киева - фото542 километра за 11 дней: одессит начал забег до Киева - фото542 километра за 11 дней: одессит начал забег до Киева - фото542 километра за 11 дней: одессит начал забег до Киева - фото542 километра за 11 дней: одессит начал забег до Киева - фото542 километра за 11 дней: одессит начал забег до Киева - фото542 километра за 11 дней: одессит начал забег до Киева - фото542 километра за 11 дней: одессит начал забег до Киева - фото
542 километра за 11 дней: одессит начал забег до Киева - фото542 километра за 11 дней: одессит начал забег до Киева - фото542 километра за 11 дней: одессит начал забег до Киева - фото542 километра за 11 дней: одессит начал забег до Киева - фото542 километра за 11 дней: одессит начал забег до Киева - фото542 километра за 11 дней: одессит начал забег до Киева - фото542 километра за 11 дней: одессит начал забег до Киева - фото542 километра за 11 дней: одессит начал забег до Киева - фото542 километра за 11 дней: одессит начал забег до Киева - фото

Марафон проходит в поддержку людей с инвалидностью

Вчера в Одессе стартовал ультрамарафон Одесса-Киев. Об этом сообщает Пушкинская.

Бывший глава одесской ячейки Правого сектора Иван Ефанов намерен за 11 дней пробежать 542 километра для того, чтобы привлечь внимание к людям с инвалидностью. К нему присоединились одесситы, которые пробегут первые 50 километров. 

По словам Ефанова, идея такого марафона началась с шутки. Его друг собирался доплыть по Днепру из Киева в Херсон. Он сказал ему: "Если ты проплывешь, я пробегу из Одессы в Киев". 

Готовиться Иван начал за полгода до забега. В программу подготовки входили и различные виды тренировок, и специальное питание, и режим сна. "Дистанция более тяжела психологически, чем физически", - сказал Ефанов.

Деньги, собранные на ультрамарафоне, пойдут на реабилитацию Миши Радченко, который четыре года назад попал в ДТП. Его родители не только вложили все свои силы в помощь сыну, но еще и создали зал физической терапии Motus, в котором проходят реабилитацию такие же дети и взрослые. 

Иван признается, что для него Миша и его родители - символ веры в людей. Привлечь внимание к проблеме он считает нужным, потому что подобная ситуация касается каждого. 

"У нас не обустроены города, люди безразличны к проблемам людей с инвалидностью. В большинстве своем нам проще отстраниться от этого, чем принять посильное участие", - объяснил он. 

Ефанов закончит свой забег 6 октября. Последние 42 километра он пробежит на 10-ом киевском марафоне Wizz Air. Там же зафиксируют его забег, как Национальный рекорд Украины. 

  • 30 января 2019 года одна из участниц 42-километрового марафона в Таиланде Хемджира Клонгсанун пробежала 30 км со щенком в руке, которого подобрала на дороге во время забега

Фото: pushkinska.net

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Теги: фото, одесса-киев, Иван Ефанов, пробег
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