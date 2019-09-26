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26.09.2019, 07:54

Автоматы и пахлава. Как корабль Турции принимал одесситов: фото

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Автоматы и пахлава. Как корабль Турции принимал одесситов: фотоАвтоматы и пахлава. Как корабль Турции принимал одесситов: фотоАвтоматы и пахлава. Как корабль Турции принимал одесситов: фотоАвтоматы и пахлава. Как корабль Турции принимал одесситов: фотоАвтоматы и пахлава. Как корабль Турции принимал одесситов: фотоАвтоматы и пахлава. Как корабль Турции принимал одесситов: фотоАвтоматы и пахлава. Как корабль Турции принимал одесситов: фотоАвтоматы и пахлава. Как корабль Турции принимал одесситов: фотоАвтоматы и пахлава. Как корабль Турции принимал одесситов: фотоАвтоматы и пахлава. Как корабль Турции принимал одесситов: фото
Автоматы и пахлава. Как корабль Турции принимал одесситов: фотоАвтоматы и пахлава. Как корабль Турции принимал одесситов: фотоАвтоматы и пахлава. Как корабль Турции принимал одесситов: фотоАвтоматы и пахлава. Как корабль Турции принимал одесситов: фотоАвтоматы и пахлава. Как корабль Турции принимал одесситов: фотоАвтоматы и пахлава. Как корабль Турции принимал одесситов: фотоАвтоматы и пахлава. Как корабль Турции принимал одесситов: фотоАвтоматы и пахлава. Как корабль Турции принимал одесситов: фотоАвтоматы и пахлава. Как корабль Турции принимал одесситов: фотоАвтоматы и пахлава. Как корабль Турции принимал одесситов: фото
Автоматы и пахлава. Как корабль Турции принимал одесситов: фотоАвтоматы и пахлава. Как корабль Турции принимал одесситов: фотоАвтоматы и пахлава. Как корабль Турции принимал одесситов: фотоАвтоматы и пахлава. Как корабль Турции принимал одесситов: фотоАвтоматы и пахлава. Как корабль Турции принимал одесситов: фотоАвтоматы и пахлава. Как корабль Турции принимал одесситов: фотоАвтоматы и пахлава. Как корабль Турции принимал одесситов: фотоАвтоматы и пахлава. Как корабль Турции принимал одесситов: фотоАвтоматы и пахлава. Как корабль Турции принимал одесситов: фотоАвтоматы и пахлава. Как корабль Турции принимал одесситов: фото

Экипаж турецкого корабля угостил всех желающих сладостями - пахлавой

Турецкий корабль береговой охраны TCSG71, который 24 сентября прибыл в Одессу  с неофициальным визитом, вчера был открыт для всех желающих. Об этом сообщает Думская.

Около 12:00 корабль вышел из Практической гавани и ошвартовался у 16-го причала морвокзала. Турецкие гости растянули на корабле флаги расцвечивания, а у трапа поставили вооруженных автоматами матросов.

Первым на борт поднялся генеральный консул Турецкой Республики Садин Айилдиз и представители штаба морской охраны Госпогранслужбы. Позже на TCSG71 стали запускать экскурсантов.

По словам заместителя начальника штаба морской охраны ГПСУ, капитана третьего ранга Дениса Захарчука, нет принципиальной разницы в методах несения службы между украинской и турецкой береговой службами.

"Четыре года назад я ездил в Турцию на стажировку и специально для этого учил турецкий язык. Могу сказать, что сейчас большой разницы в способах несения службы между нами нет, есть мировые стандарты, и мы стараемся их придерживаться, работать в одном режиме. До 2013 года мы пользовались старыми, еще советскими требованиями, но уже пять лет, как мы отошли от них", - отметил Захарчук.

Он добавил, что сегодня турецкий корабль и один из кораблей украинской морской охраны выйдут в море, чтобы провести учения. Они будут включать совместное тактическое маневрирование, отражение условной атаки маломерного скоростного судна, работу совместных досмотровых команд, а также передачу грузов на ходу.

Начальник штаба одесского отряда морской охраны капитан первого ранга Алексей Чертков подчеркнул, что подобные тренировки важны для украинских подразделений и кораблей.

"Турецкие пограничники имеют огромный опыт действий по охране своей границы, который нам надо изучать и перенимать", - отметил офицер.

На вопрос о совместном патрулировании Черного моря на постоянной основе начштаба отметил, что это одно из перспективных направлений сотрудничества с Турцией.

Экипаж корабля Турции решил угостить всех желающих сладостями - турецкой пахлавой. В 17:00 корабль ушел обратно в Практическую гавань, на базу кораблей украинской морской охраны.

  • 24 cентября сообщалось, что Корабль береговой обороны TCSG71 Турции зашел сегодня с дружественным визитом в Одессу.

 

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Теги: одесса, турецкий корабль TCSG71, пахлава
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