"Гопота носится по берегу". Глубочайшее озеро Украины обмелело

Озеро Свитязь, самое глубокое и большое по площади карстовое озеро Украины, сильно обмелело. Об этом сообщил в Facebook депутат Нововолынского горсовета Леонид Клиомвич.

"Пока не увидел своими глазами, представить не мог. Гопота уже носится на джипах по берегу. Старожилы говорят, что не помнят такого обмеления", - написал он.

По словам чиновника, обмеление может быть связано с бесконтрольным бурением скважин для воды, которая используется местными жителями при выращивании голубики.

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