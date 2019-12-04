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04.12.2019, 09:40

"Гопота носится по берегу". Глубочайшее озеро Украины обмелело

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"Гопота носится по берегу". Глубочайшее озеро Украины обмелело"Гопота носится по берегу". Глубочайшее озеро Украины обмелело"Гопота носится по берегу". Глубочайшее озеро Украины обмелело"Гопота носится по берегу". Глубочайшее озеро Украины обмелело"Гопота носится по берегу". Глубочайшее озеро Украины обмелело"Гопота носится по берегу". Глубочайшее озеро Украины обмелело"Гопота носится по берегу". Глубочайшее озеро Украины обмелело"Гопота носится по берегу". Глубочайшее озеро Украины обмелело"Гопота носится по берегу". Глубочайшее озеро Украины обмелело
"Гопота носится по берегу". Глубочайшее озеро Украины обмелело"Гопота носится по берегу". Глубочайшее озеро Украины обмелело"Гопота носится по берегу". Глубочайшее озеро Украины обмелело"Гопота носится по берегу". Глубочайшее озеро Украины обмелело"Гопота носится по берегу". Глубочайшее озеро Украины обмелело"Гопота носится по берегу". Глубочайшее озеро Украины обмелело"Гопота носится по берегу". Глубочайшее озеро Украины обмелело"Гопота носится по берегу". Глубочайшее озеро Украины обмелело"Гопота носится по берегу". Глубочайшее озеро Украины обмелело
"Гопота носится по берегу". Глубочайшее озеро Украины обмелело"Гопота носится по берегу". Глубочайшее озеро Украины обмелело"Гопота носится по берегу". Глубочайшее озеро Украины обмелело"Гопота носится по берегу". Глубочайшее озеро Украины обмелело"Гопота носится по берегу". Глубочайшее озеро Украины обмелело"Гопота носится по берегу". Глубочайшее озеро Украины обмелело"Гопота носится по берегу". Глубочайшее озеро Украины обмелело"Гопота носится по берегу". Глубочайшее озеро Украины обмелело"Гопота носится по берегу". Глубочайшее озеро Украины обмелело

По словам местного депутата, к обмелению могло привести бесконтрольное бурение скважин в окрестностях озера

Озеро Свитязь, самое глубокое и большое по площади карстовое озеро Украины, сильно обмелело. Об этом сообщил в Facebook депутат Нововолынского горсовета Леонид Клиомвич.

"Пока не увидел своими глазами, представить не мог. Гопота уже носится на джипах по берегу. Старожилы говорят, что не помнят такого обмеления", - написал он.

По словам чиновника, обмеление может быть связано с бесконтрольным бурением скважин для воды, которая используется местными жителями при выращивании голубики.

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Теги: экология, Волынская область, озеро, шацкие озера, свитязь, нововолынск
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