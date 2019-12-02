На дне Шацкого озера нашли древний артефакт: фото

В Волынской области на дне одного их Шацких озер нашли печать польского шляхтича. Об этом сообщает издание Волинь.

На бронзовой печати диаметром около 20 мм изображена латинская буква "R" и корона. С обратной стороны - ушко с отверстием.

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По словам историков, это типичная частная печать шляхтича, которая относится к первой половине XIX века. Поскольку на ней нет герба, а только инициал, то определить ее принадлежность к какому-либо роду – практически невозможно.

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