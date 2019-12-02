Политика
Экономика
Мир
Происшествия
Киев
Спорт
Стиль жизни
Новости регионов
Головні новини українською мовою
Мнения
Фото
Видео
Архив
ТВ программа
Экономика
Люди
Идеи и кейсы
HR
ProГаз
UAExport
ТЭК
Авто
Транспорт
Недвижимость
Продовольствие
FMCG
Медиарынок
Мнения
Инфографика
Фото
Видео
Архив
Экономика
Банки
Страхование
Фондовый рынок
Личные деньги
Криптовалюта
Конвертер валют
Валюта
Банковские металлы
Депозиты
Кредиты
Фондовые рынки
Сырьевые рынки
Выбрать кредит онлайн
Мнения
Инфографика
Архив
Технологии
Телеком
Гаджеты
Свой Бизнес
Оцифруй Бизнес
Суперданные
#CashlessKyiv
Баттлы
VLOG
Подписка на эксклюзив
02.12.2019, 10:43

На дне Шацкого озера нашли древний артефакт: фото

1 / 4
На дне Шацкого озера нашли древний артефакт: фотоНа дне Шацкого озера нашли древний артефакт: фотоНа дне Шацкого озера нашли древний артефакт: фотоНа дне Шацкого озера нашли древний артефакт: фото
На дне Шацкого озера нашли древний артефакт: фотоНа дне Шацкого озера нашли древний артефакт: фотоНа дне Шацкого озера нашли древний артефакт: фотоНа дне Шацкого озера нашли древний артефакт: фото
На дне Шацкого озера нашли древний артефакт: фотоНа дне Шацкого озера нашли древний артефакт: фотоНа дне Шацкого озера нашли древний артефакт: фотоНа дне Шацкого озера нашли древний артефакт: фото

Полюбоваться находкой можно будет в Любомльском краеведческом музее

В Волынской области на дне одного их Шацких озер нашли печать польского шляхтича. Об этом сообщает издание Волинь.

На бронзовой печати диаметром около 20 мм изображена латинская буква "R" и корона. С обратной стороны - ушко с отверстием.

Читайте также: Археологи рассказали о новых находках ХІ века в Софии Киевской - фото

По словам историков, это типичная частная печать шляхтича, которая относится к первой половине XIX века. Поскольку на ней нет герба, а только инициал, то определить ее принадлежность к какому-либо роду – практически невозможно.

  • Летом в скифском кургане археологи нашли скифское золото и оружие - смотрите фото.

Читайте также: "Черные археологи". У Запорожья разграбили древний курган: фото 

Отправить:
Распечатать:
Теги: археолог, волынь, шацкие озера
Если Вы заметили орфографическую ошибку, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter.
ПОПУЛЯРНЫЕ ФОТО
Самый большой мурал в Украине появился в Запорожье: фоторепортаж
Самый большой мурал в Украине появился в Запорожье: фоторепортаж
Что россияне сделали с украинскими кораблями: фоторепортаж
Что россияне сделали с украинскими кораблями: фоторепортаж
Полгода президентства Владимира Зеленского в одной картинке
Полгода президентства Владимира Зеленского в одной картинке
Материалы по теме
Почему Дуда и Порошенко порознь: эксперты о годовщине Волыни
Политика Почему Дуда и Порошенко порознь: эксперты о годовщине Волыни
Ученые решили рассказать о своей работе с помощью флешмоба: фото
Мир Ученые решили рассказать о своей работе с помощью флешмоба: фото
Популярное
фото/видео
В Канаде на трассе столкнулись 40 автомобилей - видео
В Канаде на трассе столкнулись 40 автомобилей - видео
Старые катакомбы. В центре Харькова намерены открыть музей: фото
Старые катакомбы. В центре Харькова намерены открыть музей: фото 11:09
На дне Шацкого озера нашли древний артефакт: фото
На дне Шацкого озера нашли древний артефакт: фото 10:43
Украинец установил личный рекорд в NBA – видео
Украинец установил личный рекорд в NBA – видео 09:51
Все фото и видео
Последние новости
Все новости
 