Археологи рассказали о новых находках ХІ века в Софии Киевской

София Киевская: depositphotos

Археологи обнаружили древние артефакты, когда изучали в Софии Киевской остатки столба ХI века. Об этом сообщает столичное издание Хмарочос.

Сообщается, что сам столб нашли еще в 1939 году. Однако лишь сейчас археологи обнаружили множество новых деталей, которые не заметили их предшественники. В частности, они нашли остатки фресок и мозаик, фрагменты стеклянных сосудов, обнаружили пол в несколько уровней, древние фундаменты и тому подобное.

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Все найденное передадут в фонды заповедника София Киевская. Культурный слой законсервируют до тех пор, пока не разработают нового решения для его экспозиции.

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Фото: Тимур Бобровський/Хмарочос