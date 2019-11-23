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Археологи рассказали о новых находках ХІ века в Софии Киевской

Археологи рассказали о новых находках ХІ века в Софии Киевской - Фото
София Киевская: depositphotos
23.11.2019, 23:55

Помимо фресок и мозаик, ученые обнаружили пол в несколько уровней и древние фундаменты

Археологи обнаружили древние артефакты, когда изучали в Софии Киевской остатки столба ХI века. Об этом сообщает столичное издание Хмарочос.

Сообщается, что сам столб нашли еще в 1939 году. Однако лишь сейчас археологи обнаружили множество новых деталей, которые не заметили их предшественники. В частности, они нашли остатки фресок и мозаик, фрагменты стеклянных сосудов, обнаружили пол в несколько уровней, древние фундаменты и тому подобное.

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Все найденное передадут в фонды заповедника София Киевская. Культурный слой законсервируют до тех пор, пока не разработают нового решения для его экспозиции.

  • В середине ноября в Ровненской области археологи обнаружили в асфальте братскую могилу воинов УПА - смотрите фото находки.

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Фото: Тимур Бобровський/Хмарочос

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софия киевская археологи мозаика фреска
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