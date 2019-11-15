Археологи обнаружили в асфальте братскую могилу воинов УПА: фото

Фото - пресс-служба Владимирской РГА - Facebook

В Ровенской области археологи нашли закатанную в асфальт братскую могилу воинов Украинской повстанческой армии. Об этом сообщает пресс-служба Владимирецкой районной государственной администрации.

В пресс-службе заявляют, что находку откопали в трех метрах от административного помещения Рафаловского карьера.

Были найдены 14 останков в гробах или ящиках. Два ящика содержат два и три скелета в одном.

"Хоронили их, скорее всего, в пять этапов, поскольку останки лежали не на одной глубине. Головы все побиты, а один череп оказался в пулей в голове", - говорится в сообщении.

Также нашли крестик, два кольца, расческу и пуговицы.

Начальник экспедиции Владимир Харчук заявил, что эти воины УПА погибли уже после Второй мировой войны.

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