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02.06.2021, 12:48

Под Одессой заметили крупнейшую в истории наблюдений в Украине стаю розовых фламинго: фото

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Под Одессой заметили крупнейшую в истории наблюдений в Украине стаю розовых фламинго: фотоПод Одессой заметили крупнейшую в истории наблюдений в Украине стаю розовых фламинго: фотоПод Одессой заметили крупнейшую в истории наблюдений в Украине стаю розовых фламинго: фотоПод Одессой заметили крупнейшую в истории наблюдений в Украине стаю розовых фламинго: фотоПод Одессой заметили крупнейшую в истории наблюдений в Украине стаю розовых фламинго: фотоПод Одессой заметили крупнейшую в истории наблюдений в Украине стаю розовых фламинго: фотоПод Одессой заметили крупнейшую в истории наблюдений в Украине стаю розовых фламинго: фотоПод Одессой заметили крупнейшую в истории наблюдений в Украине стаю розовых фламинго: фотоПод Одессой заметили крупнейшую в истории наблюдений в Украине стаю розовых фламинго: фото
Под Одессой заметили крупнейшую в истории наблюдений в Украине стаю розовых фламинго: фотоПод Одессой заметили крупнейшую в истории наблюдений в Украине стаю розовых фламинго: фотоПод Одессой заметили крупнейшую в истории наблюдений в Украине стаю розовых фламинго: фотоПод Одессой заметили крупнейшую в истории наблюдений в Украине стаю розовых фламинго: фотоПод Одессой заметили крупнейшую в истории наблюдений в Украине стаю розовых фламинго: фотоПод Одессой заметили крупнейшую в истории наблюдений в Украине стаю розовых фламинго: фотоПод Одессой заметили крупнейшую в истории наблюдений в Украине стаю розовых фламинго: фотоПод Одессой заметили крупнейшую в истории наблюдений в Украине стаю розовых фламинго: фотоПод Одессой заметили крупнейшую в истории наблюдений в Украине стаю розовых фламинго: фото
Под Одессой заметили крупнейшую в истории наблюдений в Украине стаю розовых фламинго: фотоПод Одессой заметили крупнейшую в истории наблюдений в Украине стаю розовых фламинго: фотоПод Одессой заметили крупнейшую в истории наблюдений в Украине стаю розовых фламинго: фотоПод Одессой заметили крупнейшую в истории наблюдений в Украине стаю розовых фламинго: фотоПод Одессой заметили крупнейшую в истории наблюдений в Украине стаю розовых фламинго: фотоПод Одессой заметили крупнейшую в истории наблюдений в Украине стаю розовых фламинго: фотоПод Одессой заметили крупнейшую в истории наблюдений в Украине стаю розовых фламинго: фотоПод Одессой заметили крупнейшую в истории наблюдений в Украине стаю розовых фламинго: фотоПод Одессой заметили крупнейшую в истории наблюдений в Украине стаю розовых фламинго: фото

Стая розовых фламинго, которая является крупнейшей за историю наблюдений в Украине, пролетела над территорией Одесской области и остановилась в румынской части дельты Дуная. Об этом сообщил научный сотрудник Дунайского биосферного заповедника Максим Яковлев, передает Думская.

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По словам ученого, 21 мая стая насчитывала около 60 особей, а уже 31 числа - до 113 особей. 

"В последние годы фламинго все чаще появляются в пределах Украины. Обычно их численность составляла от одной до 25 особей. Чаще всего их отмечали в Крыму", – говорит Яковлев, отмечая, что не совсем понятно, откуда взялись фламинго в дельте Дуная.

Он отмечает, что ближайшие гнездовые оседлые группы находятся в Малой Азии (примерно 1200 км) и на южных Балканах (примерно 600 км) – некоторые орнитологи считают, что эта популяция могла частью группы из Северного Казахстана.

  • Это не первое появление фламинго в Украине. В 2011-м их замечали на Будакском лимане, а в 2017-м и 2018-м – на Сиваше в Херсонской области.
  • В 2020-ом году на границе Одесской и Николаевской областей, обнаружили стаю розовых фламинго, которые, по словам биологов, обычно зимуют в Африке.
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Теги: дунай, одесская область, фламинго
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