Под Одессой заметили крупнейшую в истории наблюдений в Украине стаю розовых фламинго: фото

Стая розовых фламинго, которая является крупнейшей за историю наблюдений в Украине, пролетела над территорией Одесской области и остановилась в румынской части дельты Дуная. Об этом сообщил научный сотрудник Дунайского биосферного заповедника Максим Яковлев, передает Думская.

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По словам ученого, 21 мая стая насчитывала около 60 особей, а уже 31 числа - до 113 особей.

"В последние годы фламинго все чаще появляются в пределах Украины. Обычно их численность составляла от одной до 25 особей. Чаще всего их отмечали в Крыму", – говорит Яковлев, отмечая, что не совсем понятно, откуда взялись фламинго в дельте Дуная.

Он отмечает, что ближайшие гнездовые оседлые группы находятся в Малой Азии (примерно 1200 км) и на южных Балканах (примерно 600 км) – некоторые орнитологи считают, что эта популяция могла частью группы из Северного Казахстана.